Entre ausencias y disputas arrancó campaña por dirigencia del PAN

Sin presencia de los Yunes y con disputas internas por la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN), así dio inició la campaña del candidato Tito Delfín Cano, la cual se llevó a cabo en el municipio de Boca del Río el viernes 19 de noviembre.

Por su parte su contrincante, Joaquín Guzmán inició su campaña en la ciudad de Xalapa, respaldada por los Rementería, quienes sí estuvieron presentes en el inició de campaña.

Mientras que al evento Delfín Cano asistieron reconocidos miembros del partido, quienes desde un inicio de su postulación como candidato expresaron su apoyo.

En su primer evento, estuvieron presentes el alcalde electo de Boca Río, Juan Manuel Unánue, el diputado Miguel Hermida Copado, el alcalde de Medellín de Bravo, Hipólito Deschamps Espino Barros, la candidata a la secretaria general, Indira Rosales y la exdiputada local Ana Cristina Ledezma.

Evento Delfín Cano con rostros conocidos del PAN

Sin embargo, en el evento se notó la ausencia de los miembros de la familia Yunes Márquez y de la alcaldesa electa Patricia Lobeira, quienes tienen su residencia en esta zona conurbada y son las figuras principales que respaldaron la candidatura de Tito Delfín.

Ante esto, el candidato a la dirigencia del PAN, aseguró que cuenta con el respaldo no solo de la familia Yunes Márquez, si no de diferentes actores políticos con gran presencia dentro de la militancia, por lo que no dudo que saldrá victorioso en la próxima contienda interna.

"Sin ninguna duda con todas las y los representantes procuro tener contacto. En el caso de Fernando (Yunes), en el caso de la alcaldesa electa (Paty Lobeira), en el caso de Unánue, en el caso de muchos de los diputados, para convencerlos de que este es el mejor proyecto para Acción Nacional", aseguró.

De igual manera cuenta con el respaldo de militantes afines a los Yunes Márquez como el excandidato a la alcaldía de Tuxpan, y exdirigente del partido, José de Jesús Mancha Alarcón y el diputado plurinominal Enrique Cambranis Torres.

"Las corrientes internas del PAN están trabajando atrás en este proyecto, los Cambranis, los Pepes Manchas, los Yunes, los Ana Ledezma", agregó.

Delfín Cano aseguró que el partido necesita reconstruirse, para hacer frente a la oposición, además, señaló que invitaría a los demás militantes que no apoyen su campaña, si llegase a ganar la contienda, esto con la finalidad de unificar al partido.

Campañas internas en un contexto de incertidumbre por alcaldía del puerto

El inicio de las campañas internas por la dirigencia del PAN, se vio envuelta en la incertidumbre que se vive en el puerto de Veracruz, con respecto a las elecciones a la alcaldía municipal, la cual podría ser una de las razones por las que la familia Yunes no asistió al inicio de campaña de Delfín Cano.

Un dilema que se vienen arrastrando desde las pasadas elecciones del 6 de junio, debido a la impugnación promovida por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ante el Tribunal Electoral.

Esto pone en riesgo uno de los grandes bastiones electorales que el PAN ya tenía asegurado, luego de que Patricia Lobeira recibiera la constancia de mayoría como presidenta municipal electa el 12 de junio por parte del OPLE.

El puerto de Veracruz es uno de los municipios más importantes en disputa por los partidos de Morena y PAN, esto debido a lo fortaleza política y económica.

La ciudad de Veracruz cuenta con 457 mil 752 personas que acudieron a votar en las pasadas elecciones, según datos Organismo Público Local Electoral (OPLE).

Además, es uno de los ayuntamientos con más presupuesto de todo el estado, esto convierte al puerto de Veracruz en un punto estratégico para los panistas, rumbo a las elecciones estatales del 2024.

Mientras que para Morena sería una victoria arrebatar la alcaldía en uno de los lugares que es gobernado por el partido de oposición.

Disputas internas

Aunque Delfín Cano señaló que no existe una ruptura interna dentro del partido Acción Nacional, cada miembro tomó su bando en estas elecciones internas y en algunos casos con roces que se hicieron notar.

Joaquín Guzmán Avilés

Por el lado de Joaquín Guzmán Avilés, se encuentra apoyando el senador Julen Rementería del Puerto y su hijo, el actual diputado local, Bingen Rementería Molina, así como el exdiputado federal Vicente Serralde y Germán Yescas Aguilar, y la diputada Alma Rosa Hernández.

Julen Rementería del Puerto

Los Rementería quienes tuvieron roces con los Yunes, que se llevan arrastrando por casi dos décadas entre Miguel Ángel Yunes Linares y Julen Rementería del Puerto, por el control del partido.

El conflicto entre ambos grupos tuvo un punto de efervescencia en febrero de este año, con sus hijos, Miguel Ángel Yunes Márquez y Bingen Rementería Molina, en las elecciones internas a candidatos para la alcaldía.

Miguel Ángel Yunes Márquez

En dicho proceso, ganó Miguel Ángel Yunes Márquez, tras un reñido conteo y una elección que llevó a los golpes a sus votantes.

De igual manera Joaquín Guzmán y José de Jesús Mancha Alarcón tuvieron sus roces durante las elecciones internas para dirigentes del PAN en el 2018, de la cual resultó ganador Joaquín Guzmán, luego de que de que un tribunal anulara su llegada al cargo por diversas irregularidades.

José de Jesús Mancha Alarcón

Tras esto Yunes Márquez acusó a Joaquín Guzmán Avilés de tener un pacto con Gobierno del Estado.

Al igual que fue señalado por los números rojos que dejó en la pasada administración, donde el PAN solo obtuvo 558 mil 292 votos, según datos del Instituto Nacional Electoral (INE). En comparación del 2018 que fue de 967 mil 161 votos, en el periodo de Pepe Mancha.