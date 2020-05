Enfermeros tienen síntomas de covid, pero les niegan pruebas

Coatzacoalcos, Ver.- Personal de enfermería denunció que en el área de Epidemiología del hospital regional Valentín Gómez Farias se han negado a aplicarles la prueba de coronavirus pese a que presentan toda la sintomatología desde hace varios días.

Los inconformes exigieron la intervención de la Secretaría de Salud de Veracruz debido a que su vida corre peligro e incluso, han tenido que acudir a laboratorios particulares para realizarse los estudios.

"Estoy enferma desde el 30 de abril, acudí el 1 de mayo al Seguro Social, tengo toda la sintomatología de covid-19 y es la fecha que no me han tomando ninguna muestra.

Tuve que ir a un particular a que me tomaran una muestra y ahora resulta que el hecho de que haya ido está obstaculizando para que me tomen a mí una muestra en el hospital porque aparezco en el sistema como pendiente de resultado y en la plataforma no puede aparecer pendiente y tomar otro", relató Esther Saavedra, una de las afectadas.

En entrevista, detalló que fue incapacitada desde el 1 de mayo, pero conforme avanzan los días su estado de salud ha empeorado.

"Me cuesta muchísimo trabajo respirar y me siento mal si hablo", manifestó via telefónica.

La dama recordó que labora en el área de Quirófano y pese a no entrar al área de covid19 presuntamente se infectó, ya que no le proporcionaron equipo de protección adecuado.

Además, citó que hay cuando menos otros dos doctores y una enfermera con el virus.

"No nos dieron ni siquiera cubrebocas adecuados, nos dieron del peor que podría existir y hay más como yo: Matilde Palayot, Gerardo Solis, el doctor Chagoya. Ellos salieron positivos, pero ya les hicieron el estudio, no sé si porque sean doctores, pero a la enfermera Matilde nos tienen dando vueltas", manifestó.

La enfermera con 20 años de antigüedad reveló que vive sola y por su cuenta ha tenido que ver por su salud, lo que la llevó a pedir el apoyo de la prensa.

Presencia MX / La Silla Rota Veracruz

ygr