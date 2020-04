Enfermeras exigen insumos y seguridad laboral para combatir covid-19

Veracruz, Ver. Personal de enfermería del Hospital General de Boca del Río bloquearon el bulevar Miguel Alemán para exigir la basificación del personal y la entrega de insumos, debido a que la clínica se encuentra en proceso de reconvención para atender pacientes con covid-19.

Las y los inconformes afirmaron que al momento de recibir pacientes con síntomas de coronavirus aumentará el riesgo de contraer la enfermedad entre el personal, pero en la mayoría de los casos no pueden acceder a un servicio de salud gratuito por la falta de seguridad social.

"Nosotros somos trabajadores desde hace 6 años y no tenemos ningún derecho laboral, no tenemos ninguna seguridad laboral, no tenemos bases laborales para nuestro personal", declaró Lucía Gómez, una de la manifestante.

Por su parte, el enfermero Luis Muñoz indicó que al menos 80 por ciento del personal de enfermería trabaja con contratos temporales.

"Necesitamos que después de seis años que están trabajando muchos compañeros no tienen certeza laboral, se les quita el contrato, no reciben atención en cuanto a su salud, porque ellos tienen que costearse su atención médica".

Otra de las demandas del personal del Hospital General de Boca del Río es que se distribuyan los insumos de protección para atender a los pacientes con covid-19, ya que hasta ahora afirman que adquieren cubrebocas y caretas con sus propios ingresos.

"Nosotros lo que estamos buscando es que nos den una respuesta a nuestras demandas, como son las faltas de insumo, porque la mayoría de los compañeros estamos comprando el equipo de caretas y cubrebocas", añadió uno de los inconformes.

La manifestación inició frente al Hospital General de Boca del Río y más tarde se instaló en ambos carriles del bulevar Miguel Alemán, en el acceso a la ciudad que comunica con la zona de la Riviera Veracruzana y la comunidad de Paso del Toro.