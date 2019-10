Encañonan a joven frente a escuela en Los Volcanes

Lizbeth Salazar fue víctima de la delincuencia que impera en el estado cuando disponía a recibir el espacio de una escuela en "Los Volcanes" para elaborar un mural.

La joven veracruzana compartió la desagradable anécdota a través de su perfil de Facebook.

Salazar narró que "dos tipos" en una moto se estacionaron frente a ella apuntándole con un arma, ante el impacto de la amenaza que el arma ya representaba la joven sólo logró entender que le gritaron "siéntate".

Afortunadamente corrió. Logró identificar la vestimenta del delincuente: "playera blanca sin mangas, moreno, cabello oscuro".

Lizbeth Salazar fue auxiliada por una anciana que se encontraba entrando a su domicilio

"Le grité con todas mis fuerzas, -ayúdeme, ayúdeme, por favor, me van a matar- abrí la reja de su patio sin pensarlo y no miré atrás. Vi en la cara de la anciana el miedo, aun así me dejó la puerta abierta. Aún así me salvo la vida otra mujer.

-Levántate hija -Tomate tu tiempo -Pídele a alguien que venga por ti -Llámale a un familiar -Te voy a hacer un té"

Lizbeth vivió para poder compartir esta anécdota, aterrada por lo que sucedió y por lo que le puede suceder a ella y a otras mujeres.

"Hoy me apuntaron a la cara con un arma por primera vez en mi vida pero vivo en un maldito país en el que seguramente no será la última." así finalizó su texto en Facebook.

