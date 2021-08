En Zongolica alcalde se retracta, no abrirán bares

Xalapa, Ver.- Tras las críticas en redes sociales, el presidente municipal de Zongolica, Juan Carlos Mezhua Campos, se retractó de permitir la apertura de bares y cantinas.

Aunque apenas unas horas antes había dicho que “no pueden parar a la gente que quiere echarse una ‘cheve” y que por ello los bares y cantinas podrían vender bebidas alcohólicas hasta las 8 de la noche y se limitará a tres las bebidas embriagantes por persona, señaló que esta medida no se llevará a cabo.

“Vamos a meternos otra vez con toda la fuerza a retomar las medida, hablamos con nuestros amigos empresarios y posponemos el regreso a la normalidad, no vamos a poder meternos a esa idea, pero lo vamos a dejar para más adelante."

Se dijo preocupado por el número de contagios en Orizaba y Córdoba pues dijo que los habitantes de Zongolica van hacia esas zonas.

Señaló que además sobre el caso positivo está en cuarentena, pero que no se pueden confiar por lo que seguirán con las medidas preventivas.

Anteriormente, dijo que no se podría repetir consumo en diferentes cantinas. No podemos parar a la gente a la que lee gusta echar una ‘cheve’, yo creo qué hay personas que ya tienen eso en la sangre y pues ni modo, tengo que darles un servicio (...) Vamos a reajustar el número de mesas para que entre cada uno haya dos metros de distancia y solo haya dos personas por mesa; no habrá compañía femenina, lo aclaro ni personas de fuera“.

Había dicho que el Comité de Bares y Cantinas cancelaría el permiso de venta a quien infrinja las medidas “preventivas“ durante la reapertura, ya que dijo corresponden a la reacción ante aquellos que buscan seguir tomando.

“La gente sigue tomando, busca casas improvisadas, hemos detectado varias casas en donde atrás de una simple cortinilla se ponen a tomar y a hacer relajo. Las personas de bares y cantinas están con problemas y por eso les vamos a permitir dar servicio pero con un reglamento”.

ygr