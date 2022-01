En Xalapa, youtuber alienta al no uso de mascarillas ante covid

Xalapa, Ver. La cantante y “youtuber” Sussana Ritchie se paseó por las calles del centro de la ciudad sin cubrebocas o mascarillas para mostrar a sus seguidores que en Xalapa “no pasa nada”.

A pesar de que la capital del estado tiene reportados mil 44 casos confirmados de coronavirus covid-19 y es el cuarto lugar estatal por número de casos, la mujer incita a los ciudadanos a no usar mascarillas.

En un video publicado en su cuenta de Youtube y que posteriormente eliminó de otras redes sociales como Facebook, la mujer pide a la población “cuidarse mucho”, pero sin usar cubrebocas.

“Estoy caminando en esta ciudad de Xalapa y pura gente nada más y algún servicio de Gobierno que pasa, policías, limpia pública y así, pero bueno, saludos a todos, cuídense mucho y no pasa nada, yo no traigo nada de careta, cubrebocas y todo ese show y no pasa nada, saludos a todos”, señala en el mensaje.

Cabe destacar que las autoridades determinaron la obligatoriedad del uso de cubrebocas en Xalapa; sin embargo, en sus redes sociales Sussana Ritchie promueve no usar estos productos con imágenes como “paremos el contagio del miedo” y “No + mentiras”, con la imagen tachada de un cubrebocas.

Incluso comparte videos en los que advierte que “Al usar mascarilla) cubrebocas o barbudo= diariamente están dañando a tu salud”.

ygr