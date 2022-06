En Xalapa, vecinos vigilantes han detenido a 20 ladrones en 2 años

XALAPA, VER. – “Vecinos Vigilantes” es un grupo conformado por familias del Infonavit Sumidero, una de las más de 400 colonias de Xalapa, donde personas se organizan para evitar el robo de sus viviendas con rondines por la noche.

El grupo de 15 a 20 colonos se han organizado y de jueves a martes realizan rondines desde las ocho de la noche hasta las tres de la mañana con la idea de “ahuyentar” a los presuntos ladrones que, desde hace dos semanas, han intentado robar a las viviendas y vehículos estacionados en los andadores.

Raúl, colono de El Sumidero, reconoció que en las últimas dos semanas se han incrementado los robos y la presencia de ladrones que, por necesidad o para pagar sus vicios, han intentado entrar en varias viviendas de la unidad habitacional fundada hace poco más de 30 años en Xalapa.

El vecino, que es uno de los tres administradores de los grupos de WhatsApp de El Sumidero, cuenta que desde el 2020 determinaron organizarse. Primero entre los vecinos, y más tarde, con el apoyo del Ayuntamiento de Xalapa, se crearon grupos vecinales que se reportan al celular la presencia de personas extrañas o cuando detectan que alguien está intentando entrar a una vivienda.

De la semana del 20 al 25 de junio se reportaron cinco incidentes. La noche y madrugada de este sábado 25 de junio encontraron a dos sujetos intentando entrar a dos casas. Solo uno fue remitido al Cuartel de San José porque con cámaras de vigilancia se acreditó que intentaba robar en la vivienda; al otro lo dejaron porque los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) no lo encontraron “infraganti”.

Las estadísticas de robo en el Estado

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) reportan que de enero a mayo de 2022 se presentaron un total de mil 199 denuncias por robo a casa habitación con y sin violencia en el estado Veracruz; 7.4 robos diarios en promedio.

Recientemente el regidor titular de la Comisión de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Xalapa, Daniel Fernández Carrión, comunicó que en Xalapa existen 700 redes vecinales para combatir la inseguridad.

El programa de Vecinos Vigilante surgió en el año 2009, en el periodo de Fidel Herrera Beltrán, cuando se plantearon los proyectos Escuela Segura y Jornadas Comunitarias para la Seguridad, que incluía el subprograma que requería de la participación de los veracruzanos.

Fue hasta el 2015, en la administración de Américo Zúñiga Martínez, cuando se planteó que en Xalapa se habían organizado vecinos de la colonia Ferrer Guardia. En ese momento, no tenía el respaldo de la autoridad y se presentaban como “autodefensas”.

Para el 2019, en la administración de Hipólito Rodríguez Herrero, surgieron nuevamente en Xalapa grupos de vecinos que se organizaron, y fue que el municipio decidió apoyarlos y los reconoció como “Vecinos Vigilantes”. Se hizo notaria su presencia con la colocación de lonas en las que se anunciaba que no se permitiría delinquir.

La actual administración de Ricardo Ahued Bardahuil está buscando dar una atención más cercana con la gente, por lo que han acudido a colonias a entregar lonas que alertan de la organización y brindan un número de teléfono para mantenerse en contacto con autoridades de policía municipal, declaró el regidor.

En el Sumidero se organizan para defender su patrimonio

Raúl, nombre ficticio que se dará por seguridad, comentó que a raíz del aislamiento social y el desempleo en Xalapa en 2020 se incrementó el robo en El Sumidero. La unidad habitacional es paso obligado de otras colonias como Casa Blanca, Homex, Santa Fe, y Las Higueras, entre otras.

Los robos se incrementaron debido a que la mayoría de los colonos siguieron trabajando, por lo que las casas se quedaban solas; y en el caso de las personas que se quedaban resguardados, se encerraban y no salían “ni a la tienda”, lo que permitía a delincuentes poder entrar a las viviendas, sin ninguna restricción.

Ante el aumento de los robos, asaltos a mano armada y a transeúntes decidieron organizarse. Primero se unieron por cada andador, después empezaron a ampliar las redes a dos o tres calles y finalmente se logró una red de toda la unidad habitacional.

“Cuando sucede algo en los andadores se transmite a los otros grupos, porque en WhatsApp se tiene el límite de 270 personas. Lo que hace algunos es que transcriben los mensajes para poder estar atentos”.

Comenta que cuando se da un asalto o alguien se mete a casa de inmediato se replica en todos los grupos vecinales y la policía llega “casi de manera inmediata”; cuando les avisan que las unidades están lejos de El Sumidero deben “retener” a los presuntos delincuentes.

“El grupo de toda la Colonia se hizo por iniciativa de los vecinos; ya luego se creó la red vecinal al inicio del 2021, con la administración pasada. Hemos agarrado tanto de día como de noche, y hemos agarrado a más de 20, muchos son reincidentes, se detienen de parte de los vecinos y la policía”.

Los presuntos ladrones que operaban en el Infonavit Sumidero se han ido a delinquir a otras colonias, dado que saben de la organización de los vecinos.

“El día de ayer agarraron a dos jóvenes. Uno estaba intentando meterse a la casa, un vecino que iba llegando a su casa lo vio, lo notificó a los grupos, llegó la policía y como no llevaba arma y no estaba al interior de la casa no se lo llevaron”.

Los elementos de la SSP lo identificaron como un adicto y alcohólico que ha sido reportado en otras colonias, sin embargo, no lo han remitido al cuartel de San José, por lo que no tiene antecedentes penales.

El otro joven si traía una navaja y se trató de brincar la barda, por lo que a él si lo remitieron a San José; el dueño de la vivienda presentó la denuncia, “tenían cámaras y tenían pruebas de que quería entrar”.

El entrevistado comenta que al inicio de la semana los delincuentes abrieron un auto y se robaron el estéreo; se metieron a un local comercial y hurtaron los productos, además, de los dos intentos de robo. Sin embargo, a la semana se hacen al menos dos reportes, preferentemente en el día, cuando la mayoría de los vecinos está trabajando.

Algunos vecinos de El Sumidero han optado por apoyar a los delincuentes, sin embargo, la organización de la mayoría, que están en los grupos de WhatsApp, los obliga a pensar al menos dos veces antes de intentar robar, refirió el entrevistado.

Por las noches, cuando se hacen los rondines, salen personas de todas las edades. Los policías ya los conocen, sin embargo, siempre se identifican con la autoridad.

“Salen de 15 a 20 vecinos y andan por toda la unidad. Ahora los incidentes han sido en la noche de 12 a tres de la mañana, se han dado intentos de robo y los han agarrado adentro de las casas, por eso andan en rondines, caminando o en coche en toda la unidad”.

Ellos fueron los que agarraron a los dos jóvenes que intentaron meterse a las casas este 24 de junio, y los entregaron a la policía, “los presuntos ladrones identifican a colonos de El Infonavit como Vecinos Vigilantes, Los Encapuchados y Los de Negro.

La unidad cuenta con 30 andadores, con poco más de 350 viviendas. Se calcula que el 70 por ciento son familias con hasta 30 años de vivir en la zona, y los otros son quienes llegaron a rentar, sin embargo, todos están convencidos que sólo organizados podrán cuidar su propiedad y sus bienes.

