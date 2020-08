En vilo área protegida de Coatepec; invasores talan y contaminan

"La SEDATU sí ha cometido irregularidades en contra de mis representados (...) Un ejemplo de lo anterior es que no nos ha dado el derecho, también humano, por cierto, de acceder al expediente. Llevo dos meses yendo a la SEDATU permanentemente y me dicen que no, que el expediente está en México, que hay que pedir autorización en México. Y, por cierto, no hay ni personal", reiteró Itzel Jurado Ortiz, la defensora de quienes argumentan la posesión de tierras en la zona.