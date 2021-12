En Veracruz, siguen litigios por "show" de bienes recuperados con Yunes

XALAPA, VER.- Los litigios por bienes incautados a presuntos prestanombres, familiares y exfuncionarios del Gobierno de Javier Duarte acusados por corrupción continúan a 3 años del inicio del actual Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.

El secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, reconoció que todavía se desconoce si finalmente dichas propiedades pasarán a formar parte del patrimonio del Estado, pues el asunto está en manos del Poder Judicial y de las autoridades a cargo de la procuración de justicia.

José Luis Lima Franco

En entrevista, el funcionario dijo que desconoce el monto específico sobre las propiedades que están en disputa, sin embargo, acotó que se trata de "muchas" las que se están disputando.

"Siguen los procesos judiciales, es una tarea que le corresponderá a Patrimonio del Estado junto con las instancias legales del Gobierno del Estado quien tendrá que seguir con esos trámites hasta tener la posesión legal de los bienes".

De acuerdo con Lima Franco, ni siquiera existe una fecha estimada para que los juicios puedan resolverse, pues los personajes señalados acusan al gobierno anterior de cometer distintas irregularidades.

El mandatario Cuitláhuac García Jiménez ha insistido públicamente en que su antecesor, el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, en realidad nunca recuperó bienes, pues los anuncios que hizo en ese sentido fueron parte de un "show"

Miguel Ángel Yunes Linares

Te puede interesar Gobierno de Veracruz paga a duartistas bienes expropiados por Yunes

Al inició de su bienio el panista afirmó ante medios de comunicación haber reintegrado a las arcas estatales mil 522 millones de pesos por bienes de exfuncionarios, tanto en recursos como en propiedades.

Sin embargo, Lima Franco reiteró que a unos días de concluir el 2021 la mayoría de dichas propiedades están en litigio, problema que se generó por los procedimientos irregulares que se hicieron durante la administración de Miguel Ángel Yunes Linares.

"El Estado lo que tiene que seguir en estos procesos judiciales buscando la posesión de los bienes, pero ya es un tema que le corresponde al Sistema de Justicia y al Poder Judicial determinar. Lo que puedo decir es que están en procesos judiciales y esperamos que en el corto plazo puedan ya terminar para poder tomar la posesión formal de los bienes.

"Es un tema que no le corresponde al Ejecutivo que es el Poder Judicial y éste tendrá que determinar la legalidad de la posesión" (...). La verdad es eso; fueron procesos no muy bien hechos los que nos tienen en estas condiciones y seguimos a 3 años de iniciar la administración en procesos judiciales que no nos han hecho poder tomar posesión formal de dichos inmuebles.

BIENES EN DISPUTA

Desde su Gobierno, Yunes Linares se negó a hablar públicamente sobre la supuesta recuperación de bienes. Un caso paradigmático es una propiedad inmobiliaria del fraccionamiento The Woodlands, en Texas.

Actualmente la vivienda es disputada por el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, quien consiguió que el exsecretario de Gobierno, Rogelio Franco Castan, fuese procesado por extorsión y abuso de autoridad presuntamente al despojarlo del bien que estaba a nombre de su exmujer.

Al respecto, el abogado de Bermúdez Zurita, Rodolfo de la Guardia García, confirmó que la denuncia es abierta, es decir, la Fiscalía podría proceder en contra de otros exfuncionarios yunistas además de Rogelio Franco, tal es el caso del extitular de la Fiscalía, Jorge Winckler Ortiz.

Jorge Winckler Ortiz

La defensa de Bermúdez Zurita hizo público que buscan recuperar el rancho La Cartuja, en Naolinco, así como un edificio en el Puerto de Veracruz, entre otros.

El conflicto legal comenzó desde el 22 de junio del 2018, cuando Yunes Linares viajó a los Estados Unidos junto con el secretario de Gobierno Rogelio Franco Castán, en donde anunció la recuperación de una casa, que según dijo, era propiedad de Javier Duarte de Ochoa.

Sin embargo, posteriormente diversos documentos filtrados a medios de comunicación expusieron que Yunes Linares nunca recuperó los bienes en Texas, Estados Unidos y en realidad intentó comprarlos con recursos públicos, tal es el caso de la vivienda localizada en 23 Shimmering Aspen Dr, Spring, Texas, 77389, en una zona conocida como "The Woodlands", así como una oficina ubicada en 25219 Kuykendahl Place Rd Suite 210 - Tomball, Texas 77375

Para esto Yunes Linares contrató a la empresa AV Real State, LLC, con la que se generó un contrato para recibir en donación dos propiedades, pagando 220 mil dólares para finiquitar los créditos hipotecarios con el objetivo de ponerlas a la venta una vez que formaran parte del Estado, estimando que la casa tenía un valor de un millón de dólares y la oficina de unos 700 mil dólares.

Arturo Bermúdez Zurita, quien estuvo preso desde el 3 de febrero de 2017 hasta el pasado 5 de diciembre de 2018 por casos de corrupción y desaparición forzada de personas, consiguió seguir sus procesos en libertad dejando el penal de Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec. Después procedió en contra de Rogelio Franco Castán.

Ahora existe la posibilidad de que recupere la casa y la oficina que Yunes Linares afirmó recuperar, pues mediante varios escritos su defensa señaló que ambos bienes en Estados Unidos son producto del trabajo de sus familiares y no están a su nombre de su cliente.

Por su parte Cuitláhuac García Jiménez señaló confirmó que las propiedades actualmente están en litigio, aunque se generaron acuerdos con AV Real State, LLC para que formasen parte del patrimonio estatal.

"En este caso debo de decir que hay una hipoteca, la estamos (...); es del gobierno del Estado, tenemos que descontar del valor total una pequeña parte, esa es la hipoteca, pero lo que le queda al gobierno y a los veracruzanos es una cantidad enorme, unos 12 o 13 millones de pesos", dijo el Ejecutivo veracruzano.