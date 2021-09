En Veracruz, legislador de Morena pide a medios llamarle diputade

XALAPA, VER.- Gonzalo Durán Chincoya defendió el uso del lenguaje incluyente, por lo que pidió a los medios de comunicación que se refieran a él como diputade.

Gonzalo Durán, forma parte de la lista de diputados plurinominales que registró el partido Morena como representante no binario y ocupará una curul a partir del cinco de noviembre próximo, por lo que pidió el uso de un lenguaje incluyente.

"Creo que este lenguaje se debe ir incursionando poco a poco, como sociedad debemos entender y comprender y dar la apertura al lenguaje. Yo les pido con respeto y favor que se dirigen a mí como diputade, y elles si es personal", insistió.

Gonzalo Durán Chincoya se relacionó con la política hace 16 años, cuando el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador fue desaforado de la regencia de la Ciudad de México. Desde entonces se sumó al movimiento de resistencia civil que buscaba echar atrás la separación del cargo de AMLO.

A lo largo de los años ha participado en las movilizaciones, plantones y hasta en la creación del partido Morena que lo llevó a la representación popular por la vía plurinominal.

Gonzalo Durán Chincoya integra la lista de diputados plurinominales del partido Morena, por lo que rendirá protesta como legislador local el próximo cinco de noviembre. Es el primer diputade de la población de la diversidad sexual en Veracruz.

Durán Chincoya confirma que su identidad de género es de una persona no binaria, no se identifica con lo que estructural, histórica y socialmente se ha catalogado, es decir, hombre y mujer, "podemos ser una persona no binaria, expresándose en el masculinismo o en el feminismo, y eso no te quita la identidad"

Al el primer diputade que representa a la población de la diversidad sexual es un logro y reconocimiento, "me siento muy a gusto que en la próxima legislatura va a tener un espacio real que atienda a este sector que durante años han sido relegados".