En Veracruz, hubo más votos nulos que a favor de 6 minipartidos

"Hubo partidos que no tuvieron este porcentaje porque no representan ningún interés para el ciudadano, el ciudadano no se siente identificado, ni representado por estos partidos", sostuvo al rechazar la idea de que en la Ley se restrinja la constitución de nuevas fuerzas partidistas, porque para él, al final son los electores los que tienen la última palabra en las urnas como ocurrió este 2021.