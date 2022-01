En Veracruz hacen pase de lista por 25 reporteros asesinados

XALAPA, VER. – Periodistas de siete ciudades de Veracruz se unieron a la protesta nacional tras los recientes crímenes de los reporteros Lourdes Maldonado y Margarito Maldonado, cometidos en Tijuana, Baja California; así como el del comunicador José Luis Gamboa, asesinado en el puerto jarocho el pasado 12 de enero.

Las protestas se realizaron a lo largo de este 25 de enero en los municipios de Xalapa, Veracruz, Córdoba, Orizaba, Acayucan, Minatitlán y Coatzacoalcos; compañeros del norte de la entidad se abstuvieron al acusar que no existen las condiciones de seguridad.

Una constante en las protestas de los reporteros veracruzanos, fue la demanda de justicia por los 25 colegas que fueron asesinados durante los últimos tres gobiernos: Javier Duarte de Ochoa, Miguel Ángel Yunes Linares y Cuitláhuac García Jiménez.

En Xalapa, desde la plaza Lerdo, la protesta fue vigilada por "orejas" o "informantes" de la secretaría de gobierno. Desde un celular, un empleado de política regional fue sorprendido cuando reportaba a las autoridades que la asistencia era poca. Allí, reporteros demandaron al gobierno federal revisar la eficacia del mecanismo federal, encargado de brindar seguridad a periodistas del país.

En el puerto de Veracruz, veladoras al pie de cruces de madera alumbraron el zócalo de la ciudad. Al frente del palacio municipal, periodistas se reunieron pasadas las 19:00 horas, donde exigieron a las autoridades de los gobiernos de Veracruz, de Baja California y de la República, esclarecer los crímenes y garantizar seguridad para el ejercicio periodístico.

En Córdoba y Orizaba, periodistas, editores y corresponsales de diversos medios de comunicación se sumaron a la protesta nacional con consignas como "No se mata la verdad, matando periodistas", "Somos prensa, no dispares".

"No queremos más compañeros asesinados, secuestrados ni desaparecidos. Es lamentable que persistan los crímenes contra nuestro gremio en un intento por socavar la libertad de prensa para informar", externaron los comunicadores de Orizaba a través de un comunicado que se leyó durante la protesta.

Mientras que, en Córdoba, los periodistas realizaron un recorrido por las principales calles y avenidas del centro histórico con el objetivo de visibilizarse ante la sociedad y solicitar la solidaridad ciudadana.

En el sur de Veracruz, los reporteros también se sumaron al movimiento "No más periodistas asesinados". En Coatzacoalcos al menos treinta comunicadores se apostaron frente al palacio municipal con cartulinas y consignas claras como "No se mata la verdad", exigiendo un alto a los crímenes contra el gremio y que los asesinatos registrados en Veracruz no queden impunes.

En Minatitlán, los reporteros colocaron sus herramientas de trabajo en el piso como protesta y señal de rechazo a las amenazas en contra de los compañeros. A continuación, se enuncian los 25 reporteros asesinados en Veracruz, en los últimos 11 años.

Javier Duarte: 17 periodistas asesinados

1.- Noé López Olguín: de 45 años de edad, reportero en el semanario Noticias de Acayucan; desapareció un ocho de marzo de 2011, su cuerpo fue hallado el 1 de junio de ese mismo año en el municipio de Chinameca, al sur de la entidad.

2.- Miguel Ángel López Velasco, fue asesinado el 21 de junio del 2011 a balazos junto con su esposa y su hijo menor en su domicilio en el puerto de Veracruz; fue subdirector y autor de la columna Va de Nuez del periódico Notiver y se especializada en la cobertura de información policíaca.

3.- Misael López Solana era fotógrafo e hijo de Miguel Ángel López Velasco, junto con su padre daba cobertura a la fuente policiaca, además daba cobertura a temas de políticas.

4.- Yolanda Ordaz de la Cruz: de 48 años de edad; reportera de Notiver, fue privada de su libertad el 24 de junio de 2011. Su cuerpo apareció 48 horas después decapitado en un predio de Boca del Río.

5.- Regina Martínez Pérez: de 48 años de edad. Corresponsal del semanario Proceso. Fue asesinada en el interior de su casa el 28 de abril del 2012. las autoridades desestimaron el crimen relacionándolo con un tema pasional.

6.- Guillermo Luna Varela, fotógrafo de Notiver; Gabriel Huge Córdova, fotógrafo de Notiver; y Esteban Rodríguez reportero del periódico AZ, fueron asesinados y abandonados en un canal de aguas negras del municipio de Boca del Río. El hallazgo se dio el tres de mayo del 2012, una semana después del asesinato de Regina Martínez.

9.- Víctor Manuel Báez Chino, reportero del Portal de Veracruz, fue asesinado el 14 de junio del 2012; su cuerpo fue encontrado a una cuadra del Palacio de Gobierno.

10.- Gregorio Jiménez de la Cruz, 43 años de edad, reportero del diario Notisur. Desapareció el 6 de febrero de 2014. Su cuerpo fue encontrado el 12 de febrero del 2014. El gobernador Javier Duarte de Ochoa aseguró que fue asesinado por "problemas personales"; sus familiares acusan que fue por publicar un reportaje.

11.- Moisés Sánchez Cerezo, director de La Unión. Tras ser privado de su libertad el 2 de enero de 2015, su cuerpo apareció el 24 de enero de 2015, decapitado. El entonces gobernador Javier Duarte, lo describió como "un taxista". Falleció a los 59 años de edad, la misma edad de Ricardo Monlui Cabrera.

12.- Armando Saldaña Morales, de 53 años de edad, reportero de la estación La Ke Buena. Fue asesinado el 4 de mayo de 2015. Su cuerpo fue encontrado con impactos de bala y señales de tortura en la frontera entre Oaxaca y Veracruz.

13.- Juan Mendoza Delgado, de 46 años de edad, director del portal Escribiendo la verdad. Desapareció el 01 de junio de 2015. Su cuerpo, fue hallado en las horas siguientes.

14.- Rubén Espinosa, de 31 años de edad, fotógrafo del semanario Proceso y Cuarto Oscuro. Fue asesinado el 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. Su muerte es atribuida a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

15.- Anabel Flores Salazar, reportera del periódico El Buen Tono, con sucursal en Córdoba. Un grupo de hombres armados privó de su libertad la madrugada del lunes 8 de febrero cuando se encontraba en su domicilio. Tras horas reportada como desaparecida, su cuerpo fue hallado en los límites de Veracruz y Puebla.

16.- Manuel Torres González, ex corresponsal de TV Azteca Veracruz, fue asesinado sobre la vía pública el 14 de mayo del 2016 cuando salía de la Delegación de Tránsito Estatal, en el centro del municipio de poza Rica.

17.- Pedro Tamayo Rojas, de 43 años de edad, fue asesinado el 20 de julio del 2016 afuera de su domicilio, en el centro del municipio Tierra Blanca. El reportero fue agredido mientras atendía su negocio, un puesto de hamburguesas.

Miguel Ángel Yunes Linares: cuatro periodistas asesinados

18.- Ricardo Monloui Ruiz, de 57 años, fue el primer asesinato de periodistas registrado en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares, el 20 de marzo de 2017. A Ricardo lo atacaron a balazos junto con su hijo y esposa al salir de una tienda comercial.

19.-Edwin Rivera Paz, camarógrafo hondureño, fue asesinado a balazos en Acayucan el 9 de julio de 2017, luego de que se refugiara en México por el asesinato de un compañero suyo en San Pedro Sula.

20.- Cándido Ríos Vázquez, reportero del Diario Acayucan presentó denuncias por amenazas y agresiones a las autoridades, pero la muerte lo alcanzó el 22 de agosto junto con otras dos personas afuera de una gasolinera de la carretera Costera del Golfo.

21.- Leobardo Vázquez Atzin, de 42 años, periodista en La Opinión de Poza Rica, no necesitó salir de su casa en Gutiérrez Zamora para morir. Hombres armados lo asesinaron frente a su casa, en el norte del estado.

Cuitláhuac García Jiménez

22.- Jorge Celestino Ruiz Vázquez, reportero de El Gráfico de Xalapa, también pidió ayuda tras ser amenazado de muerte, sin embargo, el 2 de agosto de 2019 fue asesinado a tiros al interior de su domicilio en La Bocanita, localidad perteneciente a Actopan.

23.- María Elena Ferral Hernández murió el lunes 30 de marzo de 2020, en Papantla. La periodista recibió ocho disparos en plena calle de sujetos que viajaban en una motocicleta. La trasladaron a un hospital, pero no soportó.

24.- Julio Valdivia, trabajaba como reportero del diario El Mundo de Córdoba, cuando el 9 de septiembre de 2020 fue encontrado decapitado junto con su motocicleta en las vías del ferrocarril de la comunidad Motzorongo.

25.- Jacinto Romero Flores, de 60 años, amante del periodismo, así como de los animales, fue asesinado con un arma de fuego el 19 de agosto de 2021. Su muerte consternó al municipio de Ixtaczoquitlán y al país. Se trató del periodista número 26 asesinado desde el 2011.

26.- José Luis Gamboa, fue hallado con heridas de arma blanca en su casa ubicada en el fraccionamiento Floresta del puerto de Veracruz. Gamboa era conocido por su labor periodística.