En Veracruz, AMLO pide a colaboradores ponerse a trabajar 16 horas diarias

El presidente Andrés Manuel López Obrador instó a sus colaboradores a trabajar 16 horas diarias para "que les dé tiempo" de cumplir con sus metas antes de que concluya su Gobierno.

"Si trabajamos 16 horas diarias en favor del pueblo vamos a dejar sentadas las bases para que sea una realidad la transformación y aunque regresen los conservadores, los corruptos, que ya no puedan dar marcha atrás a lo que va a quedar establecido"

Ante pobladores de Huayacocotla, el Ejecutivo federal demandó a los delegados federales a "aprovechar el tiempo" porque no habrá reelección.

"Aunque yo no esté presente, los compañeros responsables de los programas tienen que aplicarse y todos tenemos que participar para aprovechar esta oportunidad que se nos presentó; es la primera vez que triunfa un movimiento popular, del pueblo, para los más pobres, tenemos que aprovechar el tiempo"

Recordó que la entrega del Gobierno ya no será el 1 de diciembre del último año del sexenio, sino el 1 de septiembre por lo que recordó que faltan 4 años y 10 meses para que termine su administración.

"Ya no nos falta mucho tiempo y no habrá reelección porque nosotros somos maderistas y es sufragio efectivo, no reelección".

Y aseguró que de cara al proceso electoral de 2021, no habrá reparto de despensas o de materiales de construcción en vísperas de elecciones y que ahora busca elevar a rango constitucional los apoyos de becas y subsidios para estudiantes, discapacitados y adultos mayores.

"Eran migajas para quitarle el voto a la gente, frijol con gorgojo; estoy por enviar una iniciativa de reforma a la Constitución para que se eleve a rango constitucional el derecho a la pensión para que nadie pueda quitarlo, lo mismo el derecho a la pensión para discapacitados y las becas para estudiantes"

Y es que cuestionó de qué sirve hablar de derechos si no hay presupuesto para que se cumplan esos derechos como el derecho a la salud, que está en la Constitución desde hace 25 años, pero no le daban presupuesto al sector.

"Puede estar en la Constitución, pero en los centros de salud no hay médicos ni medicinas y queremos que todo cuente con presupuesto suficiente para que se convierta en realidad".

En otro tema, sobre la entrega de apoyos al campo, recordó que el programa Procampo ahora es Producción para el Bienestar y que este año tendrá una inversión de 28 mil millones de pesos.

"En la zona sur se siembran 500 mil hectáreas y da trabajo a más de 200 mil sembradores. Quien tiene su parcela se le da un apoyo, un jornal, 5 mil pesos mensuales para que siembre su tierra, que cultiva lo que se da en cada región y se mantendrá el apoyo durante todo el tiempo que estemos en el Gobierno; no es un programa de empleo temporal"

Anunció que en Huayacocotla habrá sucursal del Banco del Bienestar y se construirán 2 mil 700 sucursales en todo el país para que puedan cobrar sus apoyos en estas sucursales.

ygr