En Veracruz, 75% de abuelitos dispuestos a recibir la vacuna anticovid

Coatzacoalcos, Ver. - La Secretaría de Bienestar comenzó el proceso de llamadas a los adultos mayores que tienen empadronados en los programas sociales, para consultarles si desean ser vacunados o no contra el Covid-19. En Coatzacoalcos algunos ciudadanos han sido sorprendidos.

"Me marcaron de un número desconocido y pues respondí y me preguntaron si me quería vacunar, yo dije que si, pero no nos han dicho ni cuando ni donde", señaló doña Guadalupe de 71 años y habitante de Coatzacoalcos.

Al respecto, el delegado de Programas Federales, Manuel Huerta Ladrón de Guevara indicó que el 75% de los notificados han aceptado ser inoculados. Sin precisar una cantidad señaló que no existe presión a adultos mayores para aplicarse la vacuna.

"Las vacunas son de conciencia y que bueno que los trabajadores de la salud están aceptando porque eso habla de que son confiables. Hay prioridades pero a todos les va a llegar la vacuna porque es parte de un plan de universalidad y como te decía la población de los adultos por suerte muchos están decidos a aplicarsela", aseveró el funcionario federal.

Reiteró que las llamadas son para conocer cuántas vacunas se requieren, y son los servidores de la nación quienes las están realizando.

En el estado de Veracruz son mil 557 brigadas las que se encargaran de este proceso, integradas por 4 servidores de la nación, 2 de la Marina y 2 de Sedena además de un doctor y un voluntario. Por lo que participarán más de 7 mil voluntarios de Bienestar Social.

"Todos van a ser vacunados, todos los miembros de las brigadas pero en el momento en que nos toque, porque se tiene que respetar el programa de vacunación del gobierno federal", externó Huerta Ladrón de Guevara.

Por último dijo que se trata de un tema necesario, por lo que hay que respetar los tiempos.