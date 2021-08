En transmisión, Yunes reitera su apoyo a Pepe Mancha

Veracruz, Ver.- El ex gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares expresó su apoyo a José de Jesús Mancha Alarcón en la contienda por la presidencia del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN).

Este domingo se realizó la votación interna para la dirigencia del PAN estatal. En Boca del Río, Yunes Linares acudió a emitir su voto, de quien aseguró, es para Pepe Mancha, esto lo hizo saber a través de una transmisión desde su cuenta personal de Facebook.

“Me da mucho gusto que en el PAN las cosas sean así, que los dirigentes se elijan de manera democrática y libre. Yo voy a votar por Pepe Mancha por varias razones, pero fundamentalmente por dos, Pepe ha sido un dirigente leal al PAN y así se va a mantener”

Afirmó que Mancha Alarcón no se entregará al Gobierno del Estado, ni al partido en el poder: Morena.

“Pepe no se va a entregar al gobierno del Estado ni a Morena. Pepe va a mantener al PAN como un partido autónomo, un partido opositor que se requiere en Veracruz, se requiere una oposición firme y racional y Pepe lo hará. Segunda razón, Pepe fue dirigente del PAN cuando yo gané el gobierno del Estado, y yo soy un hombre agradecido y leal, yo no le muerdo la mano a quien me ayuda”.

Asimismo, se dijo seguro de que Pepe Mancha ganará y espera que no se vuelva a anular la elección, como determinó anteriormente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

ygr