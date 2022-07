En toma de protesta, leen carta de Pasiano Rueda desde prisión

XALAPA, VER.- Pasiano Rueda, alcalde electo de Jesús Carranza estuvo presente en la ceremonia de protocolo, en la que asumió la administración municipal Enrique Cruz Canseco, presidente municipal para el periodo julio 2022-diciembre 2025.

A través de una carta, a la que le dio lectura su familia, el ganadero agradeció al pueblo de Jesús Carranza el apoyo que le permitió ganar las elecciones extraordinarias, a pesar de la imposibilidad física para poder asumir la administración este 01 de julio.

De acuerdo a la convocatoria que emitió el Congreso de Veracruz, luego de las elecciones extraordinarias para seleccionar a las autoridades municipales, este viernes debían iniciar los alcaldes que fueron votados en el mes de marzo.

Pasiano Rueda ganó por más de tres mil votos desde el penal de Tuxpan, donde fue internado al ser acusado de ultrajes a la autoridad -delito inválido desde el 28 de febrero-, posesión de armas de fuego y enervantes.

El ganadero del partido del Trabajo a servir a la gente, no servirse de ellos, y ser sensibles a las necesidades de la población.

La carta que fue leída en la toma de protesta de Enrique Cruz Canseco dice lo siguiente:

"Estimados amigas y amigos que asisten a este acto donde hay cambio de administración en nuestro municipio. Gracias, muchas gracias por defender nuestra democracia.

"Hoy no me dirijo al Pueblo, me dirijo a este gran equipo de compañeros y compañeras a los que les están brindando la posibilidad de servir (no servirse), les pido de manera encarecida a todos, desde el mas alto rango al menor rango, que tengan la sensibilidad humana para atender a las y los ciudadanos con humildad y respeto, a no mentirles, a no crearles falsas ilusiones, a no tener distinciones de ninguna índole, a ser puntuales y sobre todo no hacer esperara los ciudadanos o que lleguemos todavía a desayunar y la gente esperando o atenderlos de mal humor; no señores eso lastima a la ciudadanía. Jesús Carranza merece un trato digno, humilde y responsable de cada servidor público,

"No dudo que sea un equipo humilde, lleno de entusiasmo, dispuesto a dar el máximo esfuerzo, en pro de toda la ciudadanía: les deseo todo corazón el mayor de los éxitos, mucha suerte a todas y todos. Les envío un fuerte abrazo desde este lugar en donde me encuentro. Saludos, Dios los bendiga y a trabajar.

"Su amigo

P:R.C"

mb