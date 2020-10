En su tumba Ángel llevó su pelota de voleibol

"Ya no va a regresar a mi casa, ya no va a estar aquí, ¿Por qué a ti papá?, no era así, pero te encontré papa te lo prometí, te encontré. Te jure que te iba a encontrar y se hizo la voluntad de Dios y aquí vas a sus brazos mi rey, Dios mío te lo entrego con todo el dolor de mi corazón", expresaba con una voz que era invadida por la impotencia.