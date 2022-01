En semáforo rojo, vuelven a abrir hoteles en Coatzacoalcos

Coatzacoalcos, Ver. – De los seis hoteles que cerraron sus puertas durante la contingencia sanitaria por el covid-19 en Coatzacoalcos, dos ya abrieron de nueva cuenta y otros dos analizan hacerlo en próximas fechas, aun cuando el estado de Veracruz se encuentra en el pico de la pandemia.

El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles Esteban Enríquez España, señaló que la situación es cada vez más complicada para este sector, donde el nivel de ocupación no supera el 10 por ciento.

"Todos teníamos la esperanza de un pequeño repunte en este año pero llega la pandemia a rematarnos. Y pues como sabes seis hoteles cerraron y unos ya abrieron porque necesitan pagar gastos de operación y a sus trabajadores, el resto planea abrir a finales de año o quizá hasta el próximo"

Los hoteles One, NH, Fiesta Inn, Marriot, Xtendes Suites, City Xpress, son los que cerraron sus puertas al comenzar el confinamiento. Dos de ellos lo hicieron de forma definitiva.

"Es ingenuo pensar que la situación se va a recuperar pronto, y más cuando no hay inversiones. Coatzacoalcos tiene turismo de trabajo y no de placer, así que mientras no haya una buena inversión no habrá repunte"

Señaló que a pesar de ello, lanzarán una campaña de turismo para promover la región Olmeca.

MEDIDAS SANITARIAS SE REFUERZAN

Antes de ingresar a un hotel de Coatzacoalcos, le toman al visitante la temperatura, le ofrecen gel antibacterial, posteriormente pisa un tapete sanitizante, es indispensable portar el cubrebocas de forma adecuada.

Son las medidas que han adoptado todos las estancias en la ciudad, tras el regreso a la nueva normalidad que les permite operar con ciertas medidas sanitarias.

Marisol Reyes Vázquez, es gerente de un hotel histórico en el centro de la ciudad, asegura que sólo 6 de 40 habitaciones están ocupadas, aunque entre semana pueden rentar hasta 12 como máximo, de ahí que se han preocupado por reforzar las medidas sanitarias.

“Si nos preocupábamos por la limpieza, ahora es al doble y mejoramos nuestros productos en las entradas con tapetes, gel antibacterial y uso de cubrebocas y la Secretaría de Salud nos capacito al personal que ya estamos poniendo en práctica”, expresó.

Los desayunos que se ofrecen son fríos con estrictas medidas. Las habitaciones se sanitizan todos los días y no se permite acceso a trabajadores que no porten el equipo de protección adecuado.

"Tenemos que abrir porque la situación es complicada y nos ponemos en el lugar de los trabajadores, ellos tienen que llevar el sustento a sus familias y pues les damos trabajo, por eso no nos podemos quedar de brazos abiertos. La Secretaría de Salud está al tanto de nuestra forma de operar y con eso seguiremos operando", finalizó.

ygr