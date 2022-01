En Río Blanco no dirán más que son de Orizaba: Alcalde

“La seguridad está a cargo del estado y nos vamos a coordinarnos con autoridades estatales y federales para disminuir los índices delictivos. Hubo una falta de liderazgo (en la administración pasada) que provocó que cada quien hiciera lo que quería. Nosotros dialogaremos con las autoridades para que no se cometan abusos de ningún tipo, porque eso también aleja al turismo y la inversión. Es algo que he pedido al secretario Hugo Gutiérrez porque no los ha dicho la gente. También debemos dignificar los espacios de recreación: parques, campos, canchas, que ahora la gente los toma para ir a beber”.