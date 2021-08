En riesgo, proceso de selección de titular del Orfis

Xalapa, Ver. - El proceso de selección para emitir la terna para elegir al nuevo Auditor General del Estado se podría entrampar. El proceso de selección ya es considerado discriminatorio, luego de que la Comisión de Vigilancia dejó fuera a ocho de los 62 aspirantes, por “no reunir” los requisitos de ley.

El filtro que implementó la comisión permanente podría derivar en amparos, al menos de dos de las ocho participantes que quedaron fuera. María Cristina Sosa Sánchez no pasó a la fase de entrevistas, al considerar que no cumple con el perfil profesional. A María de Guadalupe Flores Lugo la rechazaron por no tener 35 años, tal como lo establece la convocatoria.

En 2017, cuando el Congreso local emitió la convocatoria para elegir a comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) y limitó la participación de Carlos Calles Alvarado por no reunir el requisito de la edad, el proceso legislativo se frenó. El afectado recurrió a un amparo que entrampó la designación por al menos seis meses.

La emisión de la convocatoria que se publicó el pasado 20 de agosto establece una serie de requisitos para participar el proceso de selección, algunos de ellos podrían ser catalogados como discriminatorios, tal como se determinó en el amparo 491/2017, que otorgó el Juzgado Cuarto de Distrito, con el que se ordenó la suspensión provisional de la elección de comisionados del IVAI.

EMPIEZA EL PROCESO, PODRÍA SER IRREGULAR

El 19 de agosto la Comisión Permanente de Vigilancia sesionó para acordar los requisitos legales que debían cubrir todos los aspirantes. El acuerdo dio al menos 10 días para el registro de abogados, administradores o contadores públicos.

El lunes 05 de septiembre se informó que se registraron un total de 62 participantes, 13 mujeres y 49 hombres. Entre ellos el actual auditor Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, haciendo valer su derecho a ser ratificado por un segundo periodo.

La convocatoria se consideró irregular, pues actualmente la ley no permite la reelección, pero se permitió el registró de Portilla Vásquez a fin de evitar algún amparo por negarle el derecho a ser reelecto, tal como lo establece la ley 252 que le permitió llegar al cargo por siete años. Su periodo de elección vence el 27 de septiembre.

La integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Adriana del Valle Garrido, reconoció que es necesario que el Congreso local expliqué por qué se permitió la participación de Portilla Vásquez, cuando la ley lo prohíbe.

“Se había hablado de que existe una nueva ley, pero no se sabía cuál se iba a tomar, (la ley) anterior o la actual, que no permite la reelección, en este sentido, creo que la pregunta tendría que ir dirigida a la legislatura, porque los diputados fueron quienes emitieron la convocatoria”

“Entonces, ellos tendrán la justificación pertinente que a mí sí me gustaría escuchar, de por qué se definieron de esa manera”, opinó en entrevistas y al tiempo que explicó que estarán pendientes del proceso dado que el titular del Orfis forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción y participará de las acciones gubernamentales para combatir la corrupción.

LAS ASPIRANTES RECHAZADAS

María Cristina Sosa Sánchez, salió de la lista por presentar documentación que la acredita como administradora, tal como lo establece su cedula profesional 1769589 expedida por la Secretaría de Educación Pública.

El requisito seis de la convocatoria establece poseer, al día del nombramiento, título profesional de contador público, licenciado en derecho, licenciado en economía o licenciado en administración pública, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello, con una antigüedad mínima de cinco años.

La afectada recordó que tiene 28 años en la administración pública y aclaró que su formación profesional se equipara a la licenciatura en Administración Pública, por lo que pidió que le permitan aclarar ante la Comisión de Vigilancia que reúne los requisitos de ley.

Está a la espera de que se le notifique del hecho, para hacer valer su derecho de audiencia; en caso de que no le permitan pasar a la fase de entrevistas no descartó la promoción de un amparo por la decisión de los diputados locales.

“Ellos nos tiene que notificar, supongo, vía correo, que estamos fuera de este primer filtro. Primero lo intentaría ante la comisión (…) sí podría contemplar la posibilidad (de impugnar)”

Sosa Sánchez ha participado en el proceso de fiscalización, trabajó en la Contraloría General del estado de 2000 a 2004, en el periodo de Miguel Alemán Velasco; es licenciada en Administración y tiene una maestría en Ciencias Sociales con especialidad en Administración Pública.

En el caso del requisito número dos de la convocatoria establece que para participar en el proceso de selección el aspirante debe tener, cuando menos, treinta y cinco años cumplidos y no más de setenta al día de su designación.

María de Guadalupe Flores Lugo la rechazaron por incumplir con la edad mínima establecida por el Congreso. La aspirante es licenciada en Finanzas y Contaduría Pública por la Universidad Anáhuac, maestra en Derecho Fiscal por la Universidad de Xalapa con maestría y doctorado en Auditoría. Es Contadora Pública Certificada. Ha impartido cursos para el Colegio de Contadores Públicos.

En su caso la medida podría ser discriminatoria, y estaría en posibilidad de recurrir al poder judicial para obligar su incorporación a la lista de la fase de entrevistas que inician este 06 de septiembre. El argumento, expuso, sería que se viola su derecho a la participación.

En 2017 el Juzgado Cuarto de Distrito ordenó la suspensión temporal del proceso de selección del comisionado del IVAI, luego de que la comisión de Transparencia dejó fuera a Carlos Calles Alvarado, quien era menor de 35 años.

En enero del 2018 se nombró a un comisionado interino, y fue hasta julio de ese mismo año cuando dio el nombramiento oficial a Arturo Mariscal, quien fue asesor del Congreso local, una vez que concluyó el proceso de judicialización de la convocatoria que se emitió en 2017.

LOS PLAZOS LEGALES DE LA CONVOCATORIA

El proceso para la renovación del titular del Orfis inició a partir del 20 de agosto y concluye con una sesión extraordinaria el próximo 26 de septiembre, reunión en la que el nuevo Auditor General rendiría la protesta de ley.

De acuerdo con el calendario de la convocatoria se abrió un periodo de registro del 20 de agosto al 2 de septiembre, en esos 10 días hábiles se presentaron los aspirantes a entregar la documentación.

Del 3 al 5 de septiembre, se dio la revisión de las propuestas y se determinará si los aspirantes reúnen los requisitos de ley. A partir de este 06 de septiembre y hasta el 20 de este mes, se dará la pasarela de participantes, quienes se reunirán con integrantes de la Comisión de Vigilancia.

El documento que se presentó a la comisión de Vigilancia establece que de los días 23 al 25 de septiembre se tendrá que emitir el dictamen, que tendrá que ser circulado antes del día 26, fecha en la que sería convocada una sesión extraordinaria para el nombramiento y la toma de protesta.

LOS PARTICIPANTES

A continuación, se presenta la lista de los aspirantes que se reunirán con diputados locales para presentar su plan de trabajo por los siguientes siete años:

Eliseo Falfán Saldaña; Iván López Fernández; Flor Ruiz Haddad; Javier Cruz Salas; José Luis Oliveros Sosa, Sergio Vázquez Jimenes; Fidel Ronzón Rodríguez; José Arturo Rivera Hernández; Alejando Castellanos Varela; Everardo Domínguez Landa; María de Jesús Mantilla Solana; Efraín Domínguez Huerta; Valentín Navarro Alarcón.

María de los Ángeles León Morales; Hernán García Sobrevilla; Jorge Hernández Loaeza; José Lira Badillo; Alfonso Velásquez Trejo; Manuel Sánchez Huesca; Felipe Ramírez Vargas; Leonel Lara Serna; María del Pilar García Vásquez; Georgina Duval Polanco, Mario Lara Velásquez; José Luis Fernández Ojeda; Pedro Cándido Jiménez; Ángel Rodríguez Bernal.

José Luis Prieto Alejandre; Miguel Ángel Gutiérrez de Velazco; Jorge Adalberto Fuentes Vergara; Delia González Cobos; Raúl Morales Flandes; Iván Ceballos Grajales; Ulises Campos Viveros; Martin Lozano Sánchez; María Guadalupe Flores Lugo; José Luis Zarate Domínguez; Cecilia Coronel Brizio.

Israel López Pérez; Arturo Zepeda Pineda; Luis Javier Velazco Ramírez; Marco Tulio Ramírez Pitta; Efrén Arrieta Lara; Sergio Mondragón Mora; Clarissa Mancilla González; Elena Gómez Bello; Antonio Domínguez Vázquez; Alejando Muñoz Ocampo, el actual auditor Lorenzo Antonio Portilla.

Luis Gabriel Andrade Cárdenas; Félix Martínez Álvarez; Claudia Pacheco Aranda; Alejandro Villalobos Gutiérrez; Griselda Rosas Aguilar, Javier del Moral Córdoba y Julio López Troncoso.