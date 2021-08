En riesgo de inundaciones 2 mil familias por incumplimiento de obras municipales en el Floresta

El Ayuntamiento de Veracruz incumplió a los vecinos del fraccionamiento Floresta con la construcción de tres obras hidráulicas proyectadas para este 2019 para prevenir las inundaciones recurrentes en cada temporada de lluvias.

Las obras fueron anunciadas públicamente por el alcalde Fernando Yunes Márquez en la presentación del Programa de Obras Públicas, como parte de las acciones para resolver el problema.

Sin embargo, solo dos de las obras fueron reportadas en el Sistema de Consultas de Obras y Acciones Municipales del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) con fecha de inicio, pero sin ningún avance en la construcción o inversión.

NOS AVISARON QUE LAS OBRAS NO VAN

La presidenta de la asociación civil Residentes Unidos por el Fraccionamiento Floresta (RUFAC), María Teresa Aguilar, afirmó que en una reunión con funcionarios del Ayuntamiento se notificó que los trabajos no podrían ser concluidos por falta de recursos.

En su lugar se realizarán otras obras complementarias relacionadas con el mantenimiento del sistema de drenaje, aunque estas serán insuficientes, afirmó la representante de los vecinos.

Las obras pendientes son la Interconexión de la Laguna Olmeca al Dren G, la Interconexión del Bombeo de Norte-Robles al Emisor Simón Bolívar y el Sistema de Bombeo del Dren I al Colector Miguel Alemán, presupuestadas en conjunto por 23 millones de pesos.

De acuerdo con lo reportado al Orfis, la Rehabilitación del drenaje pluvial del fraccionamiento Floresta tendrá un costo de 9 millones 782 mil, 660 pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.

Aunque la obra tiene una fecha de inicio programada para el 2 de mayo del 2019 y término de 20 de diciembre del 2019, se detalla que el avance de su construcción de a penas de 15 por ciento, sin ningún monto económico hasta ahora.

En el proyecto de terminación de la interconexión de la laguna Olmeca-Tembladeras, el ayuntamiento de Veracruz reportó un presupuesto aprobado de 7 millones de pesos del mismo fondo antes descrito.

En este caso el avance es nulo, a pesar de que el reporte marca como fecha de inicio de la obra el 2 de mayo del 2019.

Esta obra es atribuida inicialmente al gobierno que encabezó el exalcalde priísta Ramón Poo Gil, aunque Yunes Márquez asumió el compromiso de reanudarla.

INUNDACIONES CADA AÑO

El fraccionamiento Floresta se localiza tres metros por debajo del nivel del mar y recibe cada año los escurrimientos de los fraccionamientos y colonias que lo rodean, causando afectaciones a unas 2 mil familias que habitan el sitio.

La presidenta de RUFAC afirmó que el problema fue generado por las autoridades municipales que en su momento autorizaron las licencias de construcción sin considerar el riesgo a inundaciones.

El crecimiento de la mancha urbana y la falta de planeación en la red hidráulica empeoró la situación, ya que las inundaciones son recurrentes en cada temporada de lluvias.

“Los colectores pluviales no fueron construidos nunca y nosotros nos vemos afectados porque recibimos los escurrimientos de colonias como la Adolfo López Mateos, Las Vegas, Flores del Valle, El Jobo. Las vialidades principales como la avenida Salvador Díaz Mirón y el bulevar Miguel Alemán tienen un declive mayor que hace que nuestro fraccionamiento esté en una poza”, declaró.

María Teresa Aguilar recuerda que en el año 2010 se presentó la primera gran inundación en el fraccionamiento Floresta, desde entonces los vecinos que lo perdieron todo se organizaron para obligar a las autoridades a realizar las obras que evitarán que se repitiera la situación.

“Ese año fue el peor porque muchas familias lo perdimos todos, pero no el único, desde entonces cada temporada de lluvias son inundaciones que nos llenan las casas de agua, muchos se fueron de ahí, otros no podemos o no queremos porque somos adultos mayores y son nuestras casas”, declaró.

A pesar de la situación no hubo respuesta de tres gobernadores y cuatro alcaldes que han estado en el cargo desde el 2010 hasta entonces, solo promesas, afirmó la presidenta de RUFAC.

ygr