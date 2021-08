En reunión privada ‘Clan Yunes’ respalda candidatura de Mancha

Miguel Ángel Yunes Márquez, quien fue candidato a la gubernatura de Veracruz por la alianza PAN-PRD, fue el orador principal en una reunión en la que se convocó para apoyar a José Mancha Alarcón en las elecciones por la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN), luego de que un tribunal anulara su llegada al cargo por diversas irregularidades.

El discurso empezó dando la bienvenida a los presentes, alcaldes, diputados locales y federales, así como militantes distinguidos; pero fue cada vez más enérgico cuando acusó a la corriente opositora dentro albiazul, de mantener un vínculo con el Gobierno del Estado.

“Por eso les pido su apoyo directo para mi amigo Pepe Mancha, para que este 8 de septiembre estemos festejando que ganó el PAN digno, el PAN azul, el PAN bueno, el PAN que le va romper la madre a Morena en las próximas elecciones”, aseveró Yunes Márquez frente a una multitud de panistas de diversas regiones del estado que se dieron cita en Boca del Río.

En su mensaje, Yunes Márquez dejó entrever su intención de postularse nuevamente a la gubernatura de Veracruz para las votaciones del 2024, con lo que iniciaría la carrera electoral a solo un año de haber perdido en las urnas frente a la alianza que encabezó el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“Hoy empieza el camino para el 2021, pero también para el 2024, en el 2014 vamos a volver a ganar la gubernatura de Veracruz (…), por eso les propongo que el día de hoy hagamos un pacto entre todas y todos los que estamos aquí, que seamos realmente la punta de lanza del partido, que los que estamos aquí nos comprometamos a formar este gran grupo de gente que quiere que Veracruz cambie”.

El también exalcalde de Boca del Río en dos ocasiones acusó de ejercer un pacto con el Gobierno del Estado al grupo que encabeza Joaquín Guzmán Avilés, quien fue secretario de Desarrollo Agropecuario en el gobierno de su papá Miguel Ángel Yunes Márquez.

Según Yunes Márquez alcaldes panistas recibieron llamadas del gobierno de Cuitláhuac García para pedirles que apoyaran a Guzmán Avilés, en lugar de mantener su respaldo a Mancha Alarcón.

“El otro equipo habla de unidad, yo estoy en favor de la unidad en el PAN, pero nunca estaré de acuerdo a la unidad con los panistas que nos quieren vender, con esos panistas que quieren regresar a ese PAN que lo único que les interesa son las plurinominales y las regidurías”, dijo en referencia a la reunión que encabezó Joaquín Guzmán el domingo pasado en una residencia de Boca del Río con un grupo de panistas.

Yunes Márquez, quien estuvo flanqueado por su papá, el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares y su hermano, el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, aseveró que la disputa interna fue propiciada por el Gobierno del Estado, como una forma de debilitar al Partido Acción Nacional.

“Nosotros no somos veletas, nosotros no estamos cambiando de rumbo a cada ratito, ni nos cambiamos por conveniencia, nosotros no estamos aquí nada más por las candidaturas, estamos aquí por convicción y por eso les pido su apoyo directo para mi amigo Pepe Mancha, para que este 8 de septiembre estemos festejando que ganó el PAN digno, el PAN azul, el PAN bueno, el PAN que le va romper la madre a Morena en las próximas elecciones”.