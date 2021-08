En redes, médico veracruzano envía mensaje a quienes violan cuarentena

Veracruz, Ver.- Por medio de un video subido a sus redes sociales, el médico veracruzano Alejandro Barrat comentó sobre la situación de los pacientes covid en los hospitales y pidió a los habitantes que luchen contra el deseo de salir a las calles y permanezcan en sus casas.

En la grabación contó que durante su trayecto al hospital de la Beneficencia Española, en donde lleva el seguimiento de pacientes contagiados con covid-19, observó muchas personas en diferentes partes de la ciudad, caminando e incluso en restaurantes, como si no existiera la pandemia.

“Me tocó un montón de gente en restaurantes, (…) haciendo ejercicio, (…) varios grupos de personas platicando en la calle”, relató en su video.

“Mucha ligereza, mucho descuido”, calificó la actitud de los veracruzanos, quienes ya están relajando las medidas sanitarias, incluso antes de la primera fecha de finalización de la Jornada Nacional de Sana Distancia.

Pidió a los habitantes de la conurbación que ignoren esta fecha y continúen aplicando el aislamiento domiciliario, que se mantengan en casa y minimicen las salidas a solo lo esencial.

“Siga aislado”, pidió, dentro de su auto y con la cara cubierta con una mascarilla N95.

Recordó que el semáforo de salud indica que aún no se debe salir de casa ni realizar aglomeraciones, y dijo que “la cosa apenas está empezando” en la zona Veracruz-Boca del Río, refiriéndose al pico de contagios.

También mencionó que no se realicen fiestas ni reuniones, que no acudan a bares, restaurantes y antros, y que no ignoren la gravedad de los síntomas y el nivel de letalidad de la enfermedad.

“No saben ustedes lo que es ver a una persona que se está asfixiando y no poder hacer gran cosa por ellos, solo dormirlos y ponerles un ventilador artificial, por favor hagan caso”

Indicó que cuando se necesite salir de casa a comprar víveres, se tomen las medidas extremas de sana distancia y de limpieza al regresar a casa.

“Este virus es real, este virus no es una simulación, este virus es muy peligroso”

