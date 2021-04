En próximos días, reiniciará operaciones la refinería de Minatitlán: SENER

COATZACOALCOS, VER. – A partir de la próxima semana reiniciará operaciones la refinería "Gral. Lázaro Cárdenas" de Minatitlán, luego del siniestro que se registró el pasado 7 de abril y que lo dejó fuera funcionamiento.

Rocío Nahle García, titular de la Secretaría de Energía (SENER), aclaró que primero reactivarían una parte y de forma simultánea activarían todas las áreas, principalmente aquellas que no sufrieron daños por la explosión.

"Estamos por empezar la próxima semana a calentar equipos para poder meter una parte a la refinería a operar, se ha mantenido, en dos años, un Sistema Nacional de Refinación en trabajo. En el caso de Minatitlán, que va a dar el reporte Pemex y el seguro, la aseguradora va a hacer el reporte de la causa del siniestro, pero no es porque no tenga el mantenimiento, no es por eso", explicó Rocío Nahle.

A pesar de que se había señalado en medios nacionales, que estaría fuera de operación hasta por 90 días, la funcionaria federal desmintió tal versión, aunque no informó cuando estaría operando al cien por ciento.

El siniestro generado la tarde del siete de abril, dejó como saldo siete personas lesionadas con heridas leves: un trabajador con quemaduras y otro por intoxicación, además de cinco bomberos que participaban en controlar el siniestro, además la explosión generó una densa capa de humo que se observaba en diferentes partes del municipio.

Con la reactivación, sería menos de un mes el tiempo que se dejó de producir combustible en este recinto, hablamos de cerca de 100 mil barriles por día.

"Hablamos de rehabilitación y de mantenimiento de los dos, hay presupuesto de inversión para la rehabilitación y hay presupuesto de operación de las refinerías y, en los dos casos, en los dos casos hay una inversión bastante considerable, cuatro mil millones de pesos aproximadamente a cada refinería de inversión", apunto la titular de la Secretaría de Energía.

En Pajaritos también se realizan las investigaciones

El pasado 20 de abril, es decir, trece días después del siniestro en la refinería, se registró la explosión de un gasoducto de alta presión en la zona industrial de Coatzacoalcos. Nahle García aclaró que no fue dentro del Complejo Petroquímico Pajaritos.

"Fue una línea de gas paralela al complejo de Pajaritos, también Pemex va a hacer el reporte y eso es importante decirlo, Darío, porque a veces yo entiendo los periodistas escriben o dicen sin tener el elemento central, entonces claro que se está invirtiendo y claro que hay refaccionamiento a comparación de lo que había en el 18, en el 17, en el 2016 que se dejó de invertir completamente", puntualizó.

De ambos siniestros, dijo que Petróleos Mexicanos dará a conocer las causas de lo ocurrido. Estas declaraciones fueron hechas en el programa de televisión ´Tiempo de Negocios´, conducido por Darío Celis.