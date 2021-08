En preparatoria "Oficial B" de Xalapa maestro abusó de alumna y quedó impune

A los 16 años, una joven que estudiaba en la preparatoria Ricardo Flores Magón, de la ciudad de Xalapa, afirma que fue violada sexualmente por un maestro, quien tomó vídeos y fotografías suyas desnuda, amenazándola con difundirlas en caso de que presentara la denuncia.

Cuatro años después, en noviembre del 2019, el profesor acusado fue detenido, pero casi de inmediato puesto en libertad, luego de que una jueza de control emitió el auto de no vinculación a proceso por el delito de pederastia que imputó la Fiscalía General del Estado en la carpeta de investigación 243/2017.

La víctima aseguró que ni ella, su madre o representante legal fueron notificados de la detención del presunto agresor, tampoco de la audiencia en donde se desahogaron las pruebas, entre otras inconsistencias que han detectado en el proceso legal en el que se libró al maestro del delito.

Por lo anterior, se alista la documentación para presentar una apelación que permita revisar el desempeño de la jueza y reiniciar el proceso en contra del maestro, señaló la joven que prefiere mantener el anonimato.

Una fuente consultada por La Silla Rota Veracruz confirmó que la FGE apelará la decisión, aunque la víctima asegura que hasta ahora no ha tenido respaldo de la autoridad para ese procedimiento.

CRITERIO SEXISTA DE LA JUEZA, AFIRMA VÍCTIMA

La joven señaló que cuando acudió a los juzgados con sede en el distrito judicial de Xalapa, le explicaron que la jueza consideró que no existían pruebas para atribuir el delito de pederastia en contra del imputado.

En el criterio de la jueza la joven a los 16 años tenía edad suficiente para consentir o rechazar una relación sexual con un adulto, a pesar de que la diferencia de edad con el presunto agresor es de 20 años.

La juez tampoco consideró que hubiera una relación de poder sobre la joven que condicionara el acto sexual, pues el profesor impartía clases en el mismo plantel, pero no al grupo al que pertenecía la víctima.

Otro de los argumentos de la jueza de control es que las y los adolescentes pueden dar consentimiento para contraer matrimonio (aunque no era el tema de la denuncia y aun cuando las leyes del país dictan lo contrario), dado que existía una relación de noviazgo entre ella, de 16 años y él, de 36 años.

“La juez dijo que yo estaba en la etapa de la adolescencia y que estaba en la etapa donde se inicia la vida sexual y que en promedio los adolescentes inician su vida sexual a los 15 años y que lo único que diferenciaba a un niño de un adulto eran sus responsabilidades y como el maestro no me daba clases directamente no había una relación de poder”

FUE REVICTIMIZADA

La joven afirmó que el maestro se acercó a ella a través de mensajes mediante una red social, iniciando una relación en la que pronto comenzaron las agresiones y las relaciones sexuales no consensuadas.

Entre otras cosas, relató que fue obligada a ser fotografiada y videograbada en diversas ocasiones, mientras que su agresor la amenazaba que en caso de que denunciara los hechos el material sería difundido.

Cuando le contó a su mamá lo sucedido ella presentó la denuncia ante la Fiscalía Especializada y acudió a la escuela para pedir la destitución del profesor, a lo que la directiva accedió al enterarse que se había iniciado una investigación de tipo penal.

Sin embargo, desde el primer momento la joven fue revictimizada, primero en la Fiscalía General del Estado, en donde la encargada del caso trató de responsabilizarla de los hechos, por haber permitido que una relación, con un hombre 20 años mayor que ella, se iniciara.

“La perito que me hizo estudios médicos me dijo que parecía que había tenido relaciones sexuales desde quien sabe cuánto tiempo y luego la psicóloga me dijo que no me veía con ningún tipo de daño después de eso”

En la escuela preparatoria Ricardo Flores Magón ocurrió lo mismo, compañeros suyos la responsabilizaron de lo sucedido, incluso dieron el estatus de víctima a quien figura como presunto agresor.

“Comencé a escuchar comentarios de mis compañeros diciendo que seguro yo me lo había buscado, de seguro también tu querías, por tu culpa ese maestro que era super bueno ya no está aquí”

En los últimos cuatro años, la joven ha tratado de superar las repercusiones sociales, emocionales y físicas que le causó lo sucedido.

“Yo me seguía sintiendo peor, peor y peor, tuve que ir al psicólogo, tuve que ir al psiquiatra porque yo no podía dormir, me diagnosticaron estrés post traumático (…), pasó un año, pasaron dos”

Con el recurso de apelación espera que el profesor al que señala de haber abusado de ella sea procesado de manera correcta para que se haga justicia.