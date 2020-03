En pleno 8-M, estudiantes denuncian acoso de docentes

Veracruz.- Alumnas del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, se manifestaron este domingo ante el acoso y hostigamiento sexual que sufren por parte de maestros dentro de la institución, declararon que existen amenazas de ser expulsados a raíz de las recientes denuncias que se realizaron a través de un mural donde publicaron los casos de violencia sexual.

Con una marcha que comenzó después del medio día en la esquina Comodoro Manuel Azueta y General Figueroa y que culminó en las instalaciones del Colegio de Bachilleres, donde colocaron carteles en los cuales se podía leer las frases "nunca más gozarán de la comodidad de nuestro silencio" y "no me educan me callan" fue como de manera pacífica expresaron su descontento.

Las estudiantes quienes pidieron se resguardar su identidad aseguran que pese a las denuncias que se realizaron ante los directivos, las autoridades educativas siguen sin tomar medidas correspondientes y por el contrario fueron amenazadas con la expulsión si asistían a la marcha.

"Amenazó con expulsiones e incluso los del sociocultural a los que apoyaran los iban a denunciar por difamación", dijo una de las alumnas.

Las menores también denunciaron comentarios sexistas por parte de algunos perfectos.

"Después de lo que se inició muchos maestros en el matutino sobre todo, empezaron a decir que las niñas que faltaran el lunes que no fuéramos huevonas, que nos pusiéramos a cocinar, lavar y hacer cosas que una mujer debe de hacer".