En pandemia de covid, Eva abrió juguería "Verde Jarana"

"Fue como echarse al ruedo y ver qué pasaba", dice Eva quien inaguró su barra de jugos "Verde Jarana" en medio de la pandemia del covid, que ocasionó el cierre de miles de negocios.

Como muchos negocios, "Verde Jarana" inició como un sueño en la mente de Eva, quien ya llevaba planeándolo desde hace más de un año, pero nunca se imaginó que una pandemia pusiera en pausa esa meta, la cual estuvo a punto de no realizarse debido a las múltiples dificultades que enfrentó.

Fue hace un mes que ella y su socio tomaron la decisión de abrir, después de detenerse durante siete meses por la contingencia sanitaria.

"Me tocó apertura durante la pandemia, yo ya tenía mi proyecto desde hace varios meses y pues sí, lo pensé bastante, porque las cosas se pusieron complicadas, en el aspecto de que muchos locales que no cumplían con las normas de seguridad e higiene por lo que los estuvieron cerrando", contó.

Ellos planeaban inaugurar a finales de febrero, antes de que el covid ingresara al puerto de Veracruz, pero con los primeros indicios del virus prefirieron detenerse un par de meses.

Pese a que ya tenían la renta del local y todo el equipo para abrir, la suspensión de actividades no esenciales y la cuarentena, que obligó a permanecer en casa a muchos veracruzanos, también ocasionó que el proyecto se detuviera.

Incertidumbre no detuvo a Eva para abrir su negocio

Durante esos siete meses estuvieron pagando la renta del local, pues ya lo tenían apartado, eso complicó su situación debido a que se sumaron gastos extras que no tenían contemplados.

Como consecuencia tuvieron que reducir la inversión que previeron para la remodelación del lugar y la contratación de publicidad.

"Por el recurso nos vimos bastante apretados, así que tuvimos que reducirlo un poco y también por la incertidumbre de si nos iba a ir bien o no", comentó.

Un total de 70 mil pesos fue lo que se llevó en la instalación de todo el equipo, material y renta del local para poder abrir.

Aunque Eva comenta que no fue como lo habían planeado y a pesar de que aún les falta remodelar el sitio no desistieron de su sueño, ya que no podían retroceder por los gastos que habían hecho, por lo que tomaron la decisión de abrir para probar suerte.

Ahora "Verde Jarana" es uno de los pocos negocios que brinda empleo a dos personas y que sobrevive en la pandemia, gracias a la compra que realizan los veracruzanos, los cuales, asegura, prefieren consumir local para apoyar a la economía de los jarochos.

Pese a pandemia y crisis económica nacen nuevos negocios en el país

La pandemia del covid causó el cierre de miles de negocios, esto como consecuencia de la suspensión de labores y de los gastos a los que los dueños tuvieron que hacer frente pese a no laborar.

Pero paradójicamente en los últimos 17 meses nacieron 619 mil 443 establecimientos que representan 12.75 por ciento de la población de negocios del país, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Los datos de la encuesta de Censos Económicos del 2019 señalan que en México había 4.9 millones de establecimientos del sector privado y paraestatal con 27 millones de personas ocupadas en ellos, de los cuales el 99.8 por ciento pertenecían al conjunto de establecimientos micro, pequeños y medianos.

Después de la pandemia solo sobrevivieron 3.9 millones, que representan el 79.19 por ciento, es decir, un millón 10 mil 857 establecimientos cerraron sus puertas definitivamente.

De igual manera, el sector Comercio tuvo 13.75 por ciento de establecimientos nacientes, siendo este el más alto, mientras que los sectores de Servicios Privados no Financieros y Manufacturas tuvieron 12.85 por ciento y 8.78, respectivamente.

Durante el 2020 la tasa mensual de nacimientos de empresas aumentó respecto a 2012, mientras que el número de "muertes" aumentó en mayor medida. Esto significa que, mientras en 2012 cada mes se creaban 0.57 por ciento de establecimientos, en 2020 se creaban 0.71.

El negocio de Eva forma parte de estas cifras de negocios que surgieron en tiempos de pandemia y los cuales tiene que seguir sorteando el doble de dificultades, pero con la meta de seguir adelante ante todo pronóstico.