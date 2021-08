En pandemia, Ángeles Ortiz busca hacer historia en Tokyo 2020

"Tienes que seguir luchando y acostumbrarte, adaptarte", dice María de los Ángeles, multimedallista internacional en competiciones de lanzamiento de bala dentro de competencias nacionales e internacionales.

Después de un año, ella al igual que otros atletas veracruzanos resisten la pandemia de la covid-19, con recursos limitados y acondicionándose a los nuevos espacios que tienen para entrenar.

Mientras a inicios de la pandemia los gimnasios y lugares deportivos cerraban sus puertas debido a la suspensión de actividades no esenciales, Ángeles tenía que buscar la solución y seguir preparándose para los próximos juegos paralímpicos de Tokio 2020.

"En mi caso pues he sido una atleta realmente abandonada, una atleta que ha quedado a la buena de Dios y con mi esfuerzo, con mi trabajo, con mis estrategias, con mis herramientas propias y tocando puertas es como he podido salir", mencionó la campeona paralímpica.

Desde el mes de noviembre se encuentra entrenando en un gimnasio público, lo que en un principio significo un reto para ella, ya que las condiciones de aquel lugar no eran las adecuadas a sus necesidades, la falta de equipo especial hace que esta preparación sea el doble de cansada.

Las lesiones también juegan un papel importante en este camino, pues debido al cambio de equipo hace que el riesgo aumente.

"Yo al no tener una pierna tengo que mantener el equilibrio por el peso, estamos hablando de muy por arriba de 120 kilos, tengo que concentrarme en guardar el equilibrio, que no me tambalee por la banca que es muy delgada y como eso, muchos aparatos donde me cuesta más trabajo hacerlos, tratando yo de adaptarme al deporte convencional", explicó al referirse de la falta de una banca de press de pecho que es más ancha que la normal.

Multimedallista en el deporte adaptado

Ángeles Ortiz acumula en su lista de éxitos medallas nacionales e internacionales en competencias de atletismo dentro de la rama de lanzamiento de bala en el deporte adaptado.

Desde hace más de 10 años es reconocida por mantener un paso constante en su disciplina. En 2008 formó parte de la delegación mexicana que asistió a los Juegos Paralímpicos de Pekín, donde ganó la medalla de plata en lanzamiento de peso.

En los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 recibió la medalla de oro en la misma disciplina dentro de la categoría F57/58. Adicionalmente, y en este último torneo, con 1015 puntos superó la plusmarca mundial en tal especialidad, mientras que para Río 2016 repitió su medalla de oro.

A nivel continental, participó en los Juegos Parapanamericanos de 2007 en Río de Janeiro y en los Juegos Parapanamericanos de 2011 en Guadalajara, donde recibió la presea dorada en lanzamiento de bala y la medalla de plata en lanzamiento de disco.

Además, durante noviembre de 2011 recibió el Premio Nacional de Deportes 2011 de México, junto a Yahel Castillo, Yadira Lira y Adrián González.

Riesgo constante a contagiarse de covid

El tiempo que los gimnasios estuvieron cerrados, por ser considerados como actividades no esenciales, Ángeles tuvo que entrenar desde su casa, así como en parques y campos deportivos que le fueron prestados para el lanzamiento de bala.

Actualmente debido a que practica en un lugar público asegura que el riesgo de contagio al virus aumentó para ella, por lo que también tuvo que modificar el horario en el que ocupa el sitio, aunque ya cuenta con la vacuna de la covid, argumentó que debe de seguirse cuidando para no enfermar.

"He tenido que jugar con los horarios y además jugar con el ritmo de entrenamiento, porque un entrenamiento como debe ser pues primero vas al Gym después lanzas y tienes un periodo de descanso y en este momento nosotros hacemos jornadas de entrenamiento completas, sin descanso y hacemos un entrenamiento casi al revés", dijo.

La atleta asegura que pese a eso no se ha contagiado del covid, debido a que toma todas las medidas de sanidad, pero si ve como un total abandono que las autoridades deportivas no brinden el respaldo a sus deportistas como en otros países.

Pese a todo lo anterior, la multimedallista busca repetir la hazaña en los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020.