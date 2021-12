En Morena, jóvenes tenemos voz y respaldo: diputado Fararoni

XALAPA, VER. - Rafael Fararoni sonríe ante el cuestionamiento. Sin crear polémica asegura que la nueva generación de diputados de Morena en el congreso de Veracruz tiene voz y el respaldo del coordinador de su bancada, Juan Javier Gómez Cazarín.

Tiene 28 años y es el diputado más joven de los tres que representan al distrito de San Andrés Tuxtla por Morena. Fararoni Magaña analiza sus respuestas antes de hablar frente a la cámara; consiente de que su postura acompaña las decisiones Gómez Cazarín.

¿La juventud se lleva con la opulencia?, se le cuestiona.

"Siempre he sido una persona de familia empresaria, he tenido buenos trabajos. En mi vida pública siempre he tratado de ser decente, sin transmitir opulencia. Soy una persona sencilla, que viene de la cultura del esfuerzo", responde el presidente de Comisión de Administración y Presupuesto en la 66 legislatura.

Fararoni es en licenciado en Economía y cursa una maestría en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). De 2018 a 2020 fue asesor de la senadora Mónica Fernández, presidenta de la mesa directiva en 2019. Actualmente es secretario en la Comisión de Turismo, rubro donde, promete, buscará patentar su periodo legislativo.

Comparte que su gusto por el futbol, el club América y la política, lo descubrió desde la infancia. Cuando él tenía 15 años, su padre, Rafael Fararoni Mortera, fue alcalde de San Andrés Tuxtla por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Él hace un mes se afilió a Morena.

"No es de este año ni del pasado cuando incursioné en la política; toda la vida he tenido de cerca el servicio público; después de graduarme en la universidad y casi concluir mi maestría tuve la oportunidad de trabajar tres años en el senado y uno siempre quiere volver a su tierra, a Los Tuxtlas, y caminar a ras de suelo como el movimiento que represento lo dice y lo transmite. Así la gente me fue conociendo y los que ya me conocían me dieron la oportunidad, primero de salir muy bien en la encuesta, y ahora ser diputado en funciones", comparte.

Juan Javier Gómez Cazarín, reconoció que cuando fue electo gran parte de su triunfo se debió al efecto del López Obrador; ¿Qué representó en su campaña la imagen de Cazarín?

"Yo también le debo el triunfo en gran medida a Andrés Manuel López Obrador, porque este movimiento que representa no terminó al ser electo, sino que ha perdurado y ha enamorado a muchas personas y a muchos jóvenes a incursionar en la política, yo soy uno de ellos. Y sí, a Juan Javier Gómez Cazarín, tres años de trabajo en el distrito lo respaldaron, él siempre regresó al distrito y buscó hacer buena política e invitó a gente a unirse con él, al proyecto del gobernador, al del presidente, a unirse a proyectos como el mío y ahora aquí estoy con la oportunidad de que sea mi coordinador y darle el respaldo", responde.

¿Qué apertura hay del líder de su bancada para que ustedes como jóvenes desarrollen sus propuestas?, ¿no vamos a ver que le arrebaten la el micrófono como le pasó al diputado Bingen?

No. El diputado Cazarín nos da todas las facilidades y nos empuja a ser propositivos, a ser líderes en la bancada, a que tomemos voz. Yo no imagino que eso ocurra.

¿Qué pasa entre las facciones del PAN? pic.twitter.com/TSMKH1cRdS — La Silla Rota Veracruz (@LSRVeracruz) November 30, 2021

En la 66 legislatura, asegura que buscó y consiguió formar parte de la Comisión de Turismo, donde ahora es secretario. Allí, adelanta, legislará en favor del turismo rural y el ecoturismo en la zona de Los Tuxtlas, uno de los pulmones más grandes en la entidad.

"Estoy en turismo por mi distrito, una de las regiones con más potencial en este tema. La legislatura pasada aprobó modificaciones a la Ley de Turismo donde ya existe la figura de turismo rural, para que comunidades nativas y pequeñas se capaciten y ofrezcan usos y costumbres para atender al turismo que viene, incluso del extranjero, buscando eso".

"Hay ecoturismo en Los Tuxtlas, tenemos la reserva de la biósfera, Catemaco, y más naturaleza por descubrir. El potencial es enorme. Debemos meterle infraestructura", reconoce.

¿Buscaría acercamiento con Protección Civil? Recientemente seis jóvenes murieron en el Cañón el Oro, haciendo deportes extremos en San Andrés Tuxtla?

"Sí. Son cosas que se deben de prever para que no sucedan, eso va de la mano con la profesionalización de los prestadores de servicios".

La entrevista concluye en el palacio legislativo. Fararoni tiene listo su equipaje. Porque los fines de semana son de recorrido por su distrito. "La gente eso quiere y si ese es el camino hay que seguirlo. Eso hace el presidente, eso hace el gobernador, ese hace Cazarín", concluye el morenista.