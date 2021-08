En medio de violencia, preside Cuitláhuac comisión de prevención del delito

El Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) aprobó la conformación de la comisión permanente de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, la cual será presidida por Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, entidad flagelada por delitos de alto impacto, que repuntaron en los días más recientes.

En dicha asamblea, celebrada este miércoles 18, se dio cumplimiento al acuerdo 07/XLV/19, y los integrantes aprobaron dos comisiones más: la de Información y la de Certificación y Acreditación.

En el caso de la Comisión de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, igual participan como vocales el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño; el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién y el de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel.

Parte de las tareas de dicha comisión es la de apoyar en el análisis e instrumentación de las políticas y programas en materia de seguridad pública, y a la vez proponer los perfiles de los invitados permanentes de la sociedad civil al Consejo de Seguridad Pública.

En la reunión, efectuada en Ciudad de México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los integrantes, aparte de trabajar de forma coordinada, mejorar el desempeño de los policías municipales y reclutar más elementos.

García Jiménez sigue siendo respaldado por el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, aunque su nuevo encargo obvia la aparición de grupos de autodefensas en Santiago de Sochiapan; asesinatos de exfuncionarios y de sus familiares, cuerpos embolsados y desmembrados frente a un palacio municipal, como en Atzacan, entre otros delitos registrados en Veracruz apenas en las últimas semanas.

NÚMEROS EN CONTRA

El contexto actual de Veracruz en el tema de violencia contrasta con la reciente encomienda de García Jiménez.

Este 18 de diciembre se difundieron imágenes y videos de los habitantes de Santiago Sochiapan, en los límites de Veracruz y Oaxaca, quienes optaron por crear un grupo de autodefensa o “Policía Auxiliar Pueblos Unidos Contra la Delincuencia”.

En las grabaciones los ciudadanos aparecen con armas de fuego y palos, anunciando que enfrentarán a la delincuencia organizada, actuando contra desapariciones y controlando los accesos al municipio.

El municipio de la región de la cuenca del Papaloapan, gobernado por el morenista Ignacio Pablo Sánchez, está sin control, según los vecinos del lugar.

Además, en otro hecho, pobladores de Atotonilco en el municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, localizaron dos cadáveres con visibles huellas de tortura en un camino de terracería.

Fuentes extraoficiales vinculan a los occisos con la delincuencia, principalmente con el cobro de “cuotas” a los ciudadanos.

El 17 de diciembre, desconocidos abandonaron frente al Palacio Municipal de Atzacan, en la región de las Altas Montañas, a dos personas desmembradas y envueltas en bolsas de plástico.

Junto a los cuerpos los autores dejaron una cartulina con un mensaje de la delincuencia organizada; la identidad de las víctimas desató especulaciones en redes sociales.

Ese mismo día, delincuentes arrojaron bombas molotov a un estacionamiento de grúas en la colonia María Piedad, en Coatzacoalcos donde antes un comando robó dinero y artículos de valor.

La negociación afectada, Grúas Vázquez, ya había sufrido un ataque similar en septiembre, en donde quemaron un corralón en el municipio de Las Choapas.

El lunes 16, en la madrugada y a unos pasos de su centro de trabajo en el palacio municipal, sujetos asesinaron al exalcalde y actual Director de Obras Públicas de Paso del Macho, Rafael Pacheco Molina.

Horas después del homicidio, el Gobierno de Veracruz solicitó a la Fiscalía General del Estado no descartar todas las líneas de investigación, incluso, aquellas referentes a un “supuesto” cacicazgo del occiso en la región, situación que fue criticada por la oposición.

Pacheco Molina fue presidente municipal de Paso del Macho en tres ocasiones, la última, de 2014 al 2017 por parte del Partido de la Revolución Democrática (PRD) e incluso el exsecretario de Gobierno, Rogelio Franco, quien se desempeñó en ese cargo en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, evidenció su inconformidad.

Como se ha hecho costumbre, ante un hecho violento la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) realizó la intervención de la Policía Municipal y será la Policía Estatal la que brinde labores de patrullaje y prevención del delito mientras se revisa la actuación de los elementos municipales.

Abordado al respecto, el Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos negó que el Gobierno del Estado violente la Ley de Víctimas al señalar que el exedil fue un cacique del municipio.

Otro hecho violento que llamó la atención pública ocurrió el 12 de diciembre, cuando dos sujetos abrieron fuego contra tres personas en una vulcanizadora ubicada en Xalapa, en la avenida Ruiz Cortines, a unos pasos de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana (BENV).

Testigos dieron aviso al 911 sobre el sonido de detonaciones en un negocio de talachas en la citada vialidad.

A pesar de la detención de los agresores en la avenida Lázaro Cárdenas de Xalapa, en el sitio de los hechos fallecieron dos de las víctimas, en un incidente adjudicado a una posible venta de enervantes, según declaró el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado, en las instalaciones del Centro de Estudios e Investigación en Seguridad (CEIS) de El Lencero.

El 11 de diciembre, el ex alcalde de Omealca y ex dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Pedro Muñoz Mora fue emboscado y acribillado en la carretera Matatenatito-Omealca. Aunque el Gobernador de Veracruz destacó que se investiga el crimen, no existe información o presentación de posibles responsables.

El 10 de diciembre, fecha de la comparecencia del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez ante el Congreso, dos cabezas humanas aparecieron en el municipio de Tecolutla, en el tramo carretero a Gutiérrez Zamora.

Elementos de la Fuerza Civil, Policía Municipal y Secretaría de Marina con apoyo de un binomio canino, localizaron los restos.

Las dos cabezas humanas pertenecían a Juan González Jacinto alias “El Lápiz” y Ernesto Carré Jacinto alias “El Robalo” originarios de Casitas, hermanos de José Felipe González Jacinto, excandidato a la presidencia municipal de Tecolutla.

Presuntamente estos sujetos podrían haber sido privados de su libertad el pasado domingo en aquella comunidad, y privados de la vida a manos de sujetos desconocidos que dejaron en evidencia la forma sangrienta en que los desmembraron.

INCIDENCIA DELICTIVA EN VERACRUZ A LA BAJA, PRESUME DURAZO

Un día antes de la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, reveló en la conferencia de prensa matutina una disminución de los homicidios en Veracruz con relación al 2018. Además, destacó una reducción del número de robo de automotores, igual, con relación al mismo lapso.

En su ponencia, Durazo Montaño enfatizó que, en 16 entidades, el número de homicidios dolosos aumentó y en otras 16, disminuyó, entre esta Veracruz, que presentó una tendencia a la baja de -7 por ciento, al igual que Zacatecas, Baja California y San Luis Potosí.

En contraparte, el funcionario federal admitió aumentos en la cifra de homicidios dolosos en Sonora, Hidalgo, Morelos, Aguascalientes, Tlaxcala, Nuevo León, Michoacán, Coahuila y Chihuahua.

Además, destacó la relación de municipios con más homicidios dolosos: Tijuana, Ciudad Juárez, Acapulco, León, Guanajuato, Culiacán, Guadalajara, Benito Juárez (Quintana Roo), Irapuato, Iztapalapa, Chihuahua, Cajeme, Tlaquepaque, Ecatepec, Salamanca. En ningún ejemplo se incluyó una ciudad del estado de Veracruz.

Durazo a la vez explicó que el estado de Veracruz reporta un descenso en cuanto al robo de vehículos particulares en un 31.7 por ciento.

Junto con el estado, reportan una mejora en la estadística, Nayarit con 61 por ciento, Tabasco con 43%, Baja California Sur, con 39%; Aguascalientes, 38 % y Sinaloa 31 por ciento.

No obstante, en su Informe ¿Quién es quién? En materia de seguridad, Alfonso Durazo evidenció el punto débil de Veracruz en cuanto a la certificación de los elementos policiacos.

Encabeza este rubro Querétaro con el 96 por ciento, Guanajuato con 81%, Baja California con 81 por ciento, Durango con 7.6 por ciento, Aguascalientes con 7.3 por ciento, Morelos con 7.1% y Oaxaca con 6.7%.

Por debajo del promedio nacional de 46.3 por ciento sobresalen Veracruz, Jalisco, Tlaxcala, Baja Sur, Ciudad de México, Puebla, Sonora, Nayarit, Chiapas, Guerrero, Tamaulipas, Chihuahua y Coahuila.

Finalmente, Durazo Montaño enfatizó que el Gobernador Cuitláhuac García de Veracruz; junto con los mandatarios de Ciudad de México, Chiapas, San Luis Potosí, Tlaxcala, Tabasco, Jalisco, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, Quintana Roo, Durango y Estado de México, es de los de más asistencias a las mesas de seguridad organizadas por el Gobierno Federal; no así Querétaro, Nayarit, Campeche, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León.

ygr