En malas condiciones edificio del Poder Judicial: Colegio de Abogados

"Este edificio no cuenta con ningún tipo de ventilación, no hay ventanas, si no hay aire acondicionado no hay ninguna otra forma de que exista ventilación, está cerrado el edificio y eso, lamentablemente, está provocando un problema para todos los usuarios de ahí (...) ya lo hemos formulado y seguimos sin tener respuesta", dijo el presidente Electo del Colegio de Abogados de Veracruz, Braulio Teran Del Valle.