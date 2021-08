En la mira de Morena, excolaboradores de Américo Zúñiga

El gobierno de Xalapa, con el morenista Pedro Hipólito Rodríguez Herrero a la cabeza, formuló dos denuncias contra 21 exservidores de la administración 2014-2017 ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, pidiendo además al Congreso local aplicar la declaración de procedencia en contra de un edil de la actual comuna.

En ese sentido, el ayuntamiento no reveló los nombres o los cargos de los exfuncionarios denunciados, aunque todos colaboraron en su momento con el exalcalde Américo Zúñiga Martínez, actualmente delegado del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el estado de Puebla.

Si bien el Contralor General del Ayuntamiento de Xalapa, Jesús Alberto Cabrera, omitió confirmar los nombres de los denunciados, versiones extraoficiales apuntan al expresidente municipal de Xalapa y a la exSíndica Única, Michelle Servín González, además de colaboradores del primer nivel.

En sesión ordinaria de Cabildo, celebrada la noche del 17 de febrero, el Contralor Jesús Alberto Cabrera Gómez presentó su Plan de Trabajo 2020 y rindió su informe de actividades.

En este último documento, Cabrera Gómez dio a conocer que durante el pasado 2019 se presentaron dos denuncias contra 21 exfuncionarios de la pasada administración municipal ante la Fiscalía Anticorrupción.

Pese al anuncio, el Contralor no adelantó los nombres de los denunciados, ni el delito por el cual se les investiga.

Además admitió que se solicitó ante el Congreso del Estado una solicitud de declaración de juicio de procedencia contra uno de los 13 regidores; versiones extraoficiales publicadas en medios de comunicación apuntan a Osbaldo Martínez Gámez, regidor XIII del Ayuntamiento que se declaró independiente.

PROBLEMAS EN PUEBLA

El pasado 10 de diciembre, Américo Zúñiga recibió el encargo de delegado del CEN del Revolucionario Institucional en Puebla, por parte de Alejandro Moreno "Alito".

Lo anterior, a pesar de los tropiezos del exalcalde de Xalapa en la política, el caso más reciente, con la derrota del Partido en el estado de Veracruz en 2018, cuando ocupó el cargo de presidente del Comité Directivo Estatal.

En ese entonces, el PRI descendió del segundo al tercer lugar estatal en preferencias electorales, además de solo captar tres diputaciones locales por la vía de la representación proporcional y ni una por mayoría relativa.

De hecho, en diciembre de 2018, Américo Zúñiga presentó su postulación para ocupar una de las magistraturas vacantes en el Poder Judicial del Estado, a pesar de su inexperiencia en la administración de justicia. Dos días después de presentar su registro, el exalcalde solicitó el retiro de esta.

En Puebla, Zúñiga Martínez arremete contra Morena, partido en la gubernatura de la misma forma que son comunes sus críticas a la administración morenista de Hipólito Rodríguez.

El 17 de febrero, indicó que el PRI aplicará procesos de expulsión contra aquellos militantes que apoyaron al actual Gobernador Luis Miguel Barbosa.

El dirigente enarboló ante los poblanos el mismo discurso ofrecido el 9 de julio de 2018 en Xalapa, cuando no solo ofreció sanción, sino la expulsión de los militantes "traidores" que operaron a favor de los Partidos Morena y Acción Nacional.

El ayuntamiento de Rodríguez Herrero ha señalado al de su antecesor desde el 9 de febrero de 2018, cuando la administración citó a excolaboradores del priista para solventar 139 observaciones en la entrega-recepción.

En esa fecha, Hipólito Rodríguez alertó de la existencia en nómina de 3 mil 516 plazas, de no compartir las claves ni las contraseñas de las páginas en internet y anomalías en el programa de obra pública; además presentó 9 denuncias por un presunto daño patrimonial por 96 millones de pesos durante el gobierno de Zúñiga Martínez.

CONTRALORÍA, EN SILENCIO

Al respecto, la regidora Luiza Angélica Bernal Velázquez negó contar con datos adicionales a los difundidos por el Órgano de Control del Ayuntamiento.

Por lo tanto, dijo desconocer el nombre de los 21 exfuncionarios del ayuntamiento de Xalapa denunciados ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado (FGE).

De igual forma, rechazó que la Contraloría revelara el nombre de la servidora o servidor público para el que se solicitó declaración de procedencia, aunque no descartó solicitar de manera oficial dicha información al órgano interno de control.

"Desconozco. No se me ha informado quienes son los exfuncionarios señalados, ni mucho menos se me ha informado de quien pueda ser el funcionario actual que pueda estar señalado de alguna falta", añadió.

Indicó la regidora que si bien el Contralor manejó información de manera discrecional, como ediles tienen la obligación de conocer a fondo dicho caso.

"Sin embargo no lo tenemos, o por lo menos una servidora no, (...) habría que revisar si la ley permite al Contralor mantener la secrecía de ciertos asuntos por alguna implicación legal, pero eso lo sabríamos si conociéramos, por lo menos de manera general de qué trata cada uno de estos asuntos, posiblemente sea la indicación del alcalde pero no puedo asegurarlo", amplió Luiza Bernal y recalcó que el deber del Contralor es informar al Cabildo de la situación.

La regidora dijo esperar que no se trate de una "cacería de brujas".

"Espero que no sea así porque son prácticas sucias que en muchos momentos, no solo en este, han mal utilizado los gobiernos sino que de lo contrario, estaremos en una situación delicada, porque en lugar de generar áreas de oportunidad a los xalapeños nos dedicamos a atacar a los ediles que desde mi punto, la gran mayoría, están realizando su trabajo como marca la ley"

NO SON MOLESTADOS

Aunque desempeñó el cargo de representante legal del Ayuntamiento, la exsíndica única Michelle Servín González al momento todavía no recibe notificación alguna o requerimiento alguno para ampliar la información de la entrega-recepción.

"Hasta el día de hoy, no amigo; al día de hoy no. Yo lo comenté desde un día que salí de Síndica, se los dije que hice la entrega recepción en orden y en día, y que si un problema tenían, tenían derecho de marcarme"

Al tiempo de expresar que "el que nada debe, nada teme", sostuvo que el proceso de la Contraloría contra los exservidores implica "rascar donde no hay".

"Porque no se ponen a hacer en cosas buenas para Xalapa. Que se enfoquen en la inseguridad que hay, que en estar buscando procesos donde no los encuentran en ningún lado"

Por lo que la exfuncionaria invitó que en el momento que la quieran requerir, "estoy a sus órdenes"

"Hasta el día de hoy, y sin temor a nada, salí con la cabeza en alto y todo bien, y no sé qué estén buscando o a qué le estén rascando, no sé si no tengan nada que hacer", ironizó.

A lo que reprochó que "Xalapa está destrozada" y pidió a las autoridades enfocarse a lo que demanda el pueblo: los feminicidios, la inseguridad y los ataques a los comercios.

"No tienen qué hacer y están buscando dónde encontrar pero no van a encontrar nada y el que nada debe, nada teme" añadió.

Cabe destacar que el 27 de agosto de 2018, Órgano de Control del ayuntamiento de Xalapa confirmó la inhabilitación de tres funcionarios de la pasada administración municipal: el entonces Tesorero Carlos Dorantes, el ex director del Jurídico, Mardoqueo Calderón Fernández y la ex Sindica Servín González.

Esto, por incurrir en omisiones dentro del proceso de entrega y recepción al no proporcionar información relativa a la función pública de la administración 2014-17.

ygr