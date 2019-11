En impunidad, crímenes de odio de Veracruz

De enero a la fecha, el estado de Veracruz registra 19 asesinatos de integrantes de la comunidad de la diversidad sexual, alertó la integrante del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, Jazz Bustamante.

En ese sentido, criticó que persiste una impunidad en torno a tales casos, dado que sólo se han detenido a dos personas, y de estas, solo a uno se le consignó, correspondiente al homicida de un joven en el municipio de Carlos A. Carrillo.

Por lo anterior, la defensora de los derechos de la diversidad sexual organizó la tercera vigilia en el Puerto de Veracruz para pedir justicia ante tales muertes.

"La vigilia es por el tercer año consecutivo para recordar a nuestras autoridades y a la Fiscalía General del Estado de los casos de asesinatos de compañeros y compañeras de las disidencias sexuales"

Refirió que la Fiscalía General del Estado se ha negado a considerar tales homicidios bajo los criterios de crímenes de odio.

"En el estado de Veracruz ocupamos el segundo lugar a nivel nacional, solo seguido por el estado de México y le sigue Guerrero, Jalisco y Chiapas para dar un total de 139 asesinatos"

Abundó que de estas muertes, 87 corresponden a personas transgénero, transexuales o travestis y el resto, hombres gays.

En el caso del estado de Veracruz, de los 19 casos, 11 corresponden a mujeres transgénero y el resto, hombres gays.

Agregó que de 2012 suman 183 casos, los cuales incluyen a 5 menores de edad, y esto afecta de los 17 a los 35 años de edad.

"El sistema de justicia para el estado de Veracruz en crímenes de odio es lento, deficiente y corrupto y no entienden en nada lo que son las disidencias sexuales ni tampoco la perspectiva de género" alegó y adjudicó esto a una mala capacitación de los servidores de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Pública.

Dijo que a pesar de los cambios en la Fiscalía General del Estado, con la designación de Verónica Hernández Giadáns, tampoco existen avances en las indagatorias por crímenes de odio, aunque el único logro es la conformación de la primer mesa interinstitucional de trabajo.

"No existen mecanismos de impacto de mediano plazo o a plazo próximo, en la mesa interinstitucional, la diputada Mónica Robles Barajas se comprometió a apoyar y buscar esa reunión con la encargada de la Fiscalía del Estado pero la realidad es que Verónica Hernández Giadáns no está enterada de todos estos asuntos"

Acusó que incluso personal del Ayuntamiento de Veracruz acudió a amedrentar a los participantes en la vigilia para no realizar dicha manifestación.

"Vinieron cuatro, de Gobernación y de Comercio, y dijeron que me puse altanera y pues sí, no voy a dejar que vengan a amedrentarnos en un caso tan delicado como dos amigas mías, que no han sido esclarecido sus casos"

ygr