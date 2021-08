En EU, Cuitláhuac repite abogado pero cambia estrategia

Xalapa, Ver. - Marine condecorado, filántropo y abogado de Miguel Ángel Yunes Linares y Cuitláhuac García Jiménez, nuevamente Tony Buzbee acapara los reflectores al reiniciar la disputa legal por los bienes de exduartistas supuestamente adquiridos ilícitamente en Texas.

De hecho, en un escrito el Gobernador en funciones, Cuitláhuac García Jiménez, notificó a las autoridades del Condado de Harris la decisión de contratar a Buzbee, abogado con grado de capitán en la infantería de Marina de los Estados Unidos, empresario y aspirante a las elecciones 2019 de la alcaldía de Houston.

El gobernador postulado por Morena le confiere a Buzbee la facultad de buscar cualquier propiedad adquirida con recursos públicos no sólo en los Estados Unidos, sino en el resto de los países.

“Declaro la intención de continuar la investigación de todas las propiedades y recursos localizados en los Estados Unidos que fueron ilegalmente desviados del estado de Veracruz por los anteriores gobiernos”, establece la carta de intención"

Con lo anterior, el abogado cuenta con la posibilidad de indagar cualquier desvío realizado durante los gobiernos de Miguel Ángel Yunes Linares, Javier Duarte de Ochoa e incluso Fidel Herrera Beltrán al no contar con limitantes de temporalidad.

EMPEZAR DESDE CERO

En Houston, el abogado de Cuitláhuac García y Yunes Linares comenzará prácticamente desde cero.

Lo anterior, luego de que el anterior Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares desestimó seguir con la recuperación de bienes adquiridos ilícitamente con recursos públicos de Veracruz, en una triangulación con beneficio para los excolaboradores y prestanombres de Javier Duarte de Ochoa.

El 11 de mayo de 2018 Yunes Linares negó desistir de dicha querella y justificó que sólo se mudó al condado de Montgomery a Harris, en Texas. En este caso, implicará a la firma de Buzbee iniciar un expediente vacío para recuperar bienes por 75 millones de pesos en ambas demarcaciones, ubicadas en la “zona dorada” de la zona de Houston, e incluye The Woodlands, el residencial en donde Miguel Ángel Yunes presumió recuperar bienes de los ex colaboradores de Duarte de Ochoa.

De hecho, la jueza Fredericka Phillips, igual aspirante a la reelección de la 61 Corte de Distrito, da constancia de la no existencia de respuesta de la parte acusadora en el caso Veracruz contra Duarte. De seguir dicha condición, la juzgadora advierte que el caso es susceptible de ser desestimado.

Las propiedades en Houston representan un ejemplo de un catálogo de propiedades supuestamente atribuidas a Javier Duarte o a cualquiera de sus ex colaboradores en aquella región de la costa texana.

A esto se agrega una propiedad de Duarte en Miami, valuada en 10 millones de dólares, más dos millones de dólares en menaje de casa; más uno hotel, el Iturrienea Ostatua en Bilbao, con un valor de alquiler por noche de 2 mil 715 pesos,

Sin embargo, no existe una relación clara y concreta, de los bienes recuperados por el Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares a ex colaboradores de Javier Duarte de Ochoa.

El pasado 15 de mayo de 2019, Yunes Linares, mediante su encargado de prensa Elías Assad, presumió un monto de recuperación de mil 500 millones de pesos en bienes inmuebles, muebles y obras de arte.

Sin embargo, el 12 de octubre de 2018 Yunes Linares calculó en 800 millones el monto en bienes asegurados a su antecesor.

La administración del ex gobernador panista naufragó en las cifras de bienes recuperados al anterior gobernador. El 21 de junio, unos días antes de las elecciones, el Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares supuestamente recuperó la primera mansión comprada con recursos públicos de los veracruzanos en The Woodlands, Texas, y la valuó en 1 millón de dólares.

El 29 de mayo de ese año, el ahora ex gobernador denunció la vida de lujos de la ex primera dama de la entidad, Karime Macías de Duarte en Londres, en donde estipuló en 60 mil libras, equivalentes a 1.6 millones de pesos, los costos de la vida de la ex presidenta del DIF en aquella capital.

El 11 de abril, Yunes Linares anunció el aseguramiento de 4 departamentos de Javier Duarte en la Torre Pelícano de Boca del Río, por medio de la entonces Procuraduría General de la República, sin embargo, dicha fiscalía federal negó tal intervención y aclaró que esto fue responsabilidad de la Fiscalía estatal.

El Registro Público de la Propiedad negó que tales bienes se inscribieran como bienes del estado de Veracruz, sino que pertenecían a Mónica y Karime Macías.

El 26 de marzo de 2018, la Fiscalía General del Estado (FGE) aseguró tres propiedades de Arturo Bermúdez Zurita, entre estas el lujoso rancho “La Cartuja”, mas “El aguacate" y "El salto” en la región de Naolinco.

El 1 de diciembre de 2016, el Gobierno de Yunes Linares confiscó la hacienda El Faunito, en Fortin de las Flores, clasificada como el nuevo refugio que el prófugo de la justicia Javier Duarte de Ochoa, utilizaría para pasar sus días una vez que acabara su Gobierno. Ese día además se dio a conocer de la propiedad de Las Mesas, en Valle de Bravo, dotada de caballerizas y paisajes en medio del bosque.