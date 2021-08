En estos 62 municipios de Veracruz clases presenciales se aplazan por Grace

XALAPA, VER.- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que las escuelas asentadas en los 62 municipios afectados por el paso del huracán Grace , no van a volver a clases presenciales el próximo 30 de agosto.

En conferencia de prensa, desde el Batallón de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el municipio de Emiliano Zapata, expuso que está "decidido" a que en el resto del Estado (150 municipios) se dé el regreso -presencial y escalonado- a las aulas.

El 30 de agosto se dará el inicio del ciclo escolar 2021-2022 para los niveles de educación básica en todo el país, es por lo que López Obrador aseguró que en donde no existan las condiciones no se podrá dar el retorno a las aulas.

"Donde no hay condiciones no es posible el regreso a clases, pero afortunadamente el huracán no causó daños en la mayoría del territorio de Veracruz; para tener una idea, Veracruz tiene 212 municipios, estamos hablando de 62, entonces sí vamos a poder reiniciar las clases en la mayoría de Veracruz.

"Todo esto lo digo porque estoy a favor, decididamente, abiertamente del regreso a clase, creo que es necesario, ya no podemos mantener cerradas las escuelas", insistió.

López Obrador reconoció que hay escuelas en la zona norte y serrana en donde las escuelas tienen afectaciones, no obstante, ya se dio la instrucción de dotar de todo el material para reparar los planteles educativos que fueron impactados por Grace.

Destacó que la Comisión Federal de Electricidad está avanzando en la reparación de la red eléctrica en Veracruz y ya sólo 80 mil pobladores están sin energía eléctrica, y se está dando atención a las escuelas dañadas, para que puedan tomar clase en las aulas, cuidando la sana distancia.

El secretario de Educación de Veracruz, Roberto Escobar García informó que tres mil 18 escuelas, ubicadas en la zona norte del Estado, resultaron afectadas por el paso del huracán Grace que tocó tierra el sábado 21 de agosto.

Aún no se cuantifican los daños por las lluvias, caídas de árboles, bardas e inundaciones, pero se trabaja en su rehabilitación.