En el desamparo enfermos de Parkinson

Veracruz, Ver. A sus 48 años, Carlos Platas Meneses lucha día a día contra la Enfermedad de Parkinson (EP), una condición médica que lo acompaña desde hace más de 12 años.

Su caso es algo particular, desarrolló la enfermedad a los siete meses de un percance automovilístico el 9 de noviembre de 2007, recuerda bien la fecha.

“Me salí de la carretera y a los siete meses comencé con el problema de Parkinson que confundían con epilepsia o esclerosis múltiple, nada que ver”

El Parkinson es crudo desde que se levanta, cuenta Carlos. Recargado de la pared jala su bastón, llega al baño, se arregla y al tomar su medicamento, en cosa de media hora, los síntomas de la enfermedad se aminoran, solo entonces puede caminar y hacer lo que quiera.

Según el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN) la enfermedad de Parkinson (EP) es una alteración neurológica caracterizada por la pérdida prematura de algunas células del cerebro. Puede presentarse tanto en hombres como en mujeres.

No es hereditaria ni contagiosa. Si bien, esta enfermedad dificulta el movimiento, no causa parálisis. Aunque la EP es un padecimiento crónico, puede ser tratada y controlada eficazmente.

Actualmente, Carlos Platas es el presidente de la asociación Los amigos del Parkinson A.C., misma que cuenta con más de 80 miembros y se funda a los ocho años de su diagnóstico, la única que apoya a pacientes como él.

“Decidí crear esta fundación luego de mi diagnóstico a los 36 años, se necesita motivar a la gente con Parkinson para que salgan adelante”.

Según estadísticas del INNN, en México 50 de cada 100,000 habitantes pueden padecer la Enfermedad de Parkinson (EP), sin embargo, no es una de las más raras, pues ocupa el tercer lugar en frecuencia dentro de las enfermedades neurológicas.

“Me modificó todo, mi entorno laboral, económico, social. Todo se ve afectado”, señaló.

El presidente de Los amigos del Parkinson A.C. cuenta que la depresión “pega” en los pacientes de EP, incluso narra historias sobre pacientes que se quitaron la vida por esta situación, ocho fueron suicidios que la agrupación registró desde su apertura.

“Generalmente el paciente de Parkinson no quiere salir de su casa por el miedo a que la gente lo vea temblando o caminar como anciano cuando eres joven.”

La depresión se considera como el problema psicológico más común en los pacientes con EP. Los trastornos del sueño también son frecuentes y dentro de los más usuales el insomnio y la fragmentación del sueño.

Precaria atención del sector salud

La atención médica que brinda el sector salud es pobre. Desde noviembre de 2018 la medicación es insuficiente en el estado, además, la forma en la que se cataloga el padecimiento, no es favorable para las personas que lo padecen.

“El Parkinson no está catalogado como discapacidad, sino como incapacidad y cuando ven que un trabajador comienza a temblar mucho y no puede llevar a cabo su trabajo, es cuando lo pensionan, las pensiones son muy malas. O comes o te medicas”.

Según el representante de la asociación Amigos Por el Parkinson A.C., se han presentado decesos de personas por causas derivadas del Parkinson y sin los medicamentos adecuados, más casos se podrían presentar, pues los pacientes deben tener un tratamiento constante.

“Desgraciadamente cuatro compañeros murieron, otros dos que estaban un poquito más limitados, murieron por pulmonía”

La asociación Amigos del Parkinson busca rehabilitar el módulo de atención para pacientes con esta enfermedad, por lo que realizarán el próximo 6 de julio un zumbatón para recaudar recursos y rehabilitar sus instalaciones.

“Es para generar recursos y seguir con el proyecto adelante, vamos a tratar de levantar el módulo” dijo.

El módulo está ubicado en la calle Gladiola entre Orquídeas y Lorenzo Anzúa de la colonia Dos Caminos los días lunes, miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde.

Síntomas:

• Temblor de Reposo: Frecuentemente es el síntoma inicial, comienza en una extremidad y después se generaliza en todo el cuerpo.

• Rigidez (Hipertonía): Es otra de las primeras manifestaciones que presentan los pacientes con EP. Los músculos están rígidos y poco flexibles.

• Lentitud (Bradicinesia): Los movimientos se hacen muy lentos, ocasionando que el paciente se tarde el doble de tiempo o más en realizar actividades.?(FUENTE: Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía).