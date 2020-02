En el Cecytev, jóvenes sufren acoso sexual de maestros

¿Estás muy bonita?, ¿Tienes novio?, ¿Vamos al rato a cenar? Son algunos de los mensajes que los profesores enviaron a las alumnas del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz (Cecytev) ubicado en el fraccionamiento Puente Moreno del municipio de Medellín de Bravo.

Las víctimas denunciaron los hechos con autoridades de este subsistema de educación media superior, pero aseguran tener miedo de salir solas de la escuela por las represalias que esto les pueda causar.

"Me da miedo salir sola de la escuela, mi papá viene por mí o un amigo me acompaña hasta mi casa, porque él sabe que lo estamos denunciando", declaró una joven que pide sea resguardado su nombre.

La estudiante declaró que en más de una ocasión el profesor le mandó mensajes a través del servicio de mensajería Facebook Messenger invitándola a salir.

En capturas de pantalla que otorgó a La Silla Rota Veracruz se logra ver una foto donde el hostigador sale semi desnudo, después de enviarle mensajes de texto invitándola a salir.

Todo empezó cuando personal administrativo de la escuela pidieron los números de teléfono de los alumnos para formar un grupo de WhatsApp, fue ahí cuando varios profesores aprovecharon la situación y enviaron mensajes insinuándose a las alumnas, afirma la joven.

"Cuando empezaron los cursos, dirección lo mando a él a pedir los números telefónicos de todos los alumnos niñas y niños, paso ese día y al siguiente después de venir de los cursos me llegó un mensaje, me puso hola y yo le conteste, después me preguntó si tenía novio y le pregunte que porqué quería saber eso, me dijo que era el maestro Ricardo, yo le dije que porqué me tenía que hacer esas preguntas si yo era una alumna", narró la estudiante.

Ella asegura que después de recibir esos mensajes decidió bloquearlo de sus contactos, pero esto no fue suficiente, ya que él la busco por medio del Facebook para contactarla de nuevo, esta vez le dijo que sus piernas estaban bonitas y que quería tocarlas, esto asustó más a la alumna y decidió contarles a sus padres lo que estaba sucediendo.

Los papás de la víctima fueron a la escuela a denunciar al agresor, pero el director lo único que hizo fue llamarle la atención al profesor, pero no fue suficiente pues los hostigamientos siguieron, ahora dentro de la escuela.

"Él se paseaba por los pasillos y te tocaba las manos como si te quisiera agarrar, o sea nos daba miedo", comenta la alumna.

Los acosos fueron respaldados por el director

Padres y alumnos del CECyTEV Puente Moreno exigen que las autoridades correspondientes detengan los casos de abuso y hostigamiento sexual.

Los alumnos y padres de las víctimas reclaman porque estos casos ocurren desde hace más de dos años a la vista de todos y sin que el director del plantel haga algo, a pesar de las quejas que llegan a su escritorio.

Daniel Valero padre de una de las víctimas, aseguró que estos hechos ya habían sido denunciados ante el director del plantel y este solo mandaba a suspender a los maestros temporalmente, para después incorporarse sin ninguna otra consecuencia.

"Esto ya era del conocimiento del director desde hace más de un año, pero la historia del acoso sexual en esta escuela lleva más de dos años y medio, desde que entro mi hija (...), aquí se ha dado los casos de quejas de los padres de familia y siguen los acosadores, siguen trabajando, siguen haciendo sus cosas con tal impunidad y ahora el director pues se está haciendo como si viera golondrinas y no se diera cuenta de lo que está pasando", aseveró Daniel Valero.

25 víctimas señalan a seis profesores

Hasta ahora van 25 estudiantes que han declarado haber sido víctimas de acoso, quienes con el respaldo de sus compañeros y padres denunciaran los hechos a la Fiscalía General del Estado.

Hasta el momento, seis profesores del Cecytev fueron señalados por las alumnas por acoso y han comprobado la culpabilidad de cuatro, tres profesores y un administrativo, enseñando a sus padres y directivos capturas de pantallas con mensajes de hostigamiento.

Mientras que dos ya han sido suspendidos y otro huyo de la ciudad, por las acusaciones, afirma una joven entrevistada.

Mientras tanto las clases fueron detenidas por estudiantes que exigen a la autoridad ver el problema, aunque declaran que fueron amenazados por los mismos profesores con reprobarlos si no entregan los trabajos y asisten a clases.

En cuanto a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), el equipo de La Silla Rota Veracruz trató de contactarse con la persona encargada de la dependencia, pero no fue posible comunicarse con ningún empleado, sin embargo, se comprometieron a dar entrevista en las siguientes horas para fijar una postura.