En declive, más de 20 mil tiendas de abarrotes en Veracruz

Coatzacoalcos, Ver. - Mientras se rasca la cabeza Alejandra López, una de las propietarias de las más de 21 mil tiendas de abarrotes que existen en Veracruz, piensa qué hará para pagar a sus proveedores de lácteos, pastas, enlatados y demás productos que expende en su negocio de abarrotes El Lancero, donde las ventas se han desplomado hasta en un 70 por ciento.

La falta de clientes es evidente en la mayoría de las tiendas de Coatzacoalcos, ante la contingencia que se vive por la fase 2 del coronavirus.

"Acá venía la gente a cada ratito no estaba vacío; siempre se veía lleno, acá siempre se mantiene lleno", expresa Alejandra.

Accede a la entrevista pues dice que la falta de clientes se lo permite, algo que hace un mes era imposible porque la gente se amontonaba por refrescos, galletas, Sabritas y productos de la canasta básica.

"Pues sí le pensamos para comprar como puede observar, porque hay mucho producto que no se vende", afirmó.

ANAQUELES LLENOS DE PRODUCTOS

Los anaqueles de metal y otros improvisados lucen llenos de latas de frijol, atún, arroz, frijol, sopa, azúcar, pues hace una semana adquirió productos con la esperanza de que sus ventas mejoraran.

Cuenta que por cada hora llegan menos personas acuden a su tienda a comprar lo que ahora es más solicitado como cloro, desinfectantes y jabón líquido.

Mientras acomoda el poco producto que tiene, Concepción Venegas Escobar, dice que está en las mismas condiciones desde hace un mes. Ella es dueña de otra pequeña tienda desde hace 24 años, en los que asegura no le había ido tan mal.

A diferencia de Alejandra, Conchita ya no quiso pedir más productos desde que comenzó la contingencia pues las ventas disminuyeron y no quiso quedarse con todos los productos.

"Hay poca clientela por ese coronavirus, no nos está yendo muy bien y pues no nos queda de otra, a veces vienen por refrescos por el calor y pues las amas de casa por jabón o lo que les haga falta de última hora, pero no como antes", dijo la señora de unos 60 años.

VERACRUZ ALBERGA MÁS DE 20 MIL TIENDAS DE ABARROTES

De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), en el estado de Veracruz existen 239 mil 392 unidades económicas o establecimientos y de esta cantidad el 48 por ciento es representado por el sector comercial.

El mismo informe arroja que existen un total de 21 mil 887 negocios al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas, divididos en 4 regiones.

Son los municipios del sur de Veracruz como Agua Dulce y Coatzacoalcos los que concentran el mayor porcentaje con el 28 por ciento de tiendas que constituyen una forma de autoempleo familiar y que van reponiendo la mercancía conforme avancen sus ventas diarias.

En las últimas cifras se encuentran Alejandra y Doña Concepción, quienes se las están viendo duras para no bajar sus cortinas.

VENDEN SOLO PARA PAGAR Y "MEDIO COMER"

Todos los días, Concepción se sienta por fuera de su tienda a la espera de algún cliente, donde ya no son tantos como antes; ya ni siquiera luce como un negocio, pero ella lucha para salir adelante.

Son pequeños negocios con más de 30 años de antigüedad y que a pesar de tener fuerte competencia de tiendas comerciales siguen sobreviviendo en las calles de la ciudad.

"De verdad que, si está dura la cosa, y pues ojalá que sigan viniendo a comprar porque no le miento joven estamos vendiendo poco", afirmó.

Derivado de esta situación los responsables de las tiendas de abarrotes se han visto en la necesidad de disminuir la adquisición de productos con sus proveedores.

"No vendemos ni la mitad de lo que vendíamos antes, así que no tiene caso comprar más", expresa la adulta con una cara de preocupación.

ANPEC asegura que, ante contingencia, las tiendas de la esquina son la mejor opción

Según la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), las "tienditas de la esquina" son la opción más segura para realizar compras durante la pandemia de coronavirus Covid-19, pues aseguran que hay menos afluencia de personas por sus espacios.

"En estas circunstancias, es obvio que las Tiendas de Barrio, también conocidas como las ´tienditas de la esquina´ son la opción más segura para realizar las compras de los alimentos necesarios para sobrellevar el día a día", explica a través de una infografía que circularon el pasado 31 de marzo.

Por lo que exhortaron a las personas a comprar en ellas para apoyar la economía de las comunidades locales.

"De verdad esperamos que esta contingencia pronto termine y que de nueva cuenta nuestros vecinos y clientes cercanos nos visiten con normalidad", finalizó doña Conchita.

