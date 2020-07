En Coatzacoalcos doctores particulares se niegan a ejercer en pandemia

Coatzacoalcos Ver. - "Hoy por la mañana que me sentí mal por unos dolores musculares, contactamos a un médico que íbamos a visitar siempre y nos dijo que ya tiene nueve semanas sin trabajar por la pandemia; dice que lo hace por protegerse", expresó Carmen Mérida, mientras esperaba en un consultorio de una farmacia ubicada en el centro de Coatzacoalcos.

Otra de las consecuencias de la pandemia del covid-19 en el puerto de Coatzacoalcos, es la falta de médicos particulares.

Ante el fallecimiento de algunos colegas, la gran mayoría de los doctores en la ciudad han optado por cerrar sus consultorios, y algunos muy contados ofrecen citas por teléfono.

"Pues es el segundo doctor que le hablamos en la semana y nos responde lo mismo, por eso creemos que tienen miedo a atendernos, pero en mi caso no vengo ni siquiera por síntomas de coronavirus"

FARMACIAS ABARROTADAS

Los habitantes de Coatzacoalcos señalan que además del coronavirus, enfrentan otros problemas de salud, por lo que no están de acuerdo con que todos los especialistas cierren sus consultorios, pues aseguran no cumplen con su juramento que hacen al egresar de la carrera.

"Hasta cierto punto por el temor lo entendemos y que no abran, pero cuando ellos hacen el juramento dicen que siempre lucharán por la vida de sus pacientes y hasta donde sea necesario, por ahí creo que nos están fallando", expresa un tanto molesto don David Ruiz de 68 años.

Al no tener a su médico de confianza, tuvo que acudir un consultorio de una farmacia donde atienden tres doctores. Es el numero 15 en ser atendido pues la fila es larga desde muy temprano, lo bueno es que llevo un banquito donde se sienta a esperar.

"La cosa está dura y aquí no se ve que se acabe, creo que es por nuestra necedad de no querer acatar la recomendación, yo no salgo sino es por mi salud, pero pues mi doctor no me atiende, y tengo que estar aquí"

En farmacias con tres consultorios se observan más de 20 personas haciendo fila y en lista de espera. Mientras que aquellas sucursales que solo cuentan con un doctor reciben hasta 10 personas por cada hora, menciona uno de los trabajadores.

"Hay días que hay más gente, ahorita tenemos pocos y pues está agilizando la fila", reiteró de forma anónima el empleado de farmacia.

Es difícil guardar la sana distancia cuando son más de 20 personas esperando, pues algunos buscan sentarse en las pocas bancas disponibles o cubrirse del sol.

"Ahorita solamente ellos están atendiendo por la contingencia; yo vengo por unos malestares como el dolor de cabeza", asintió Verónica Sánchez, otra habitante de la ciudad que espera a ser atendida.

En Coatzacoalcos, al menos tres doctores con consultorios particulares han fallecido desde el inicio de la pandemia, uno de ellos era Héctor Moscoso Ramírez, confirmado por coronavirus y a quien sus pacientes le rindieron un homenaje.

Mientras que otros han confirmado que dieron positivo a la cepa en los últimos días.

