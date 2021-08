En Coatzacoalcos, desalojan playas

Coatzacoalcos, Ver.- Cinco visitantes del norte del país que se encontraban nadando en las playas de Coatzacoalcos cerca del paseo de las escolleras durante el mediodía del viernes 03 de abril, fueron retirados por los elementos de Protección Civil.

“Estamos por trabajo aquí y venimos a nadar un rato y no se vale que nos venga a sacar, además no sabíamos que ya no se puede nadar”, expresaron un tanto molestos los hombre oriundos de Tijuana, Baja California.

Los hombres se encontraban nadando muy cerca de la costa, sin embargo no tuvieron de otra más que ponerse la ropa y retirarse, pues de acuerdo a lo señalado por el Gobierno del estado, queda restringido el acceso a estos lugares como medida preventiva para evitar contagios de covid-19.

David Esponda Cruz, director de la Unidad municipal , señaló que a partir de ahora las acciones de vigilancia se reforzarán en las playas y balnearios de la ciudad, así como en todos los municipios del sur de Veracruz.

“Empezamos con estos recorridos que vamos a estar haciendo con apoyo de los grupos de voluntarios, para estar voceando e invitar a la población que salga de aquí, tratando de mantener la sana distancia y con eso trataremos de controlar el acceso a las playas”, informó.

Por su parte, Luis Castro Mendizábal Coordinador regional de la dependencia, indicó que primero serán exhortos y posteriormente se endurecerán las medidas en caso de que las personas no acaten la indicación.

“Ya se dio la indicación y en cada municipio de los organismos de salud, de protección civil y de seguridad pública deberán trabajar de forma coordinada en estas acciones”, reiteró.

Ambos respondientes reiteran a la población a quedarse en casa y salir sólo cuando sea necesario.

Pues aseguran que como ciudadanos tenemos una gran responsabilidad para evitar contagios de coronavirus.

ygr