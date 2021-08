En cinco días 14 murieron por covid en Orizaba: Alcalde

ORIZABA, VER. - En cinco días murieron 14 personas por covid-19, es decir una muerte diaria en promedio en lo que va del mes de agosto, afirmó el alcalde de Orizaba Igor Rojí López.

Recordó que en el mes de junio sólo tuvieron ocho muertes por covid, mientras que en el mes de julio reportaron 17 muertes, y hay 11 empleados municipales contagiados.

Debido al número de contagios dentro del Ayuntamiento, el presidente municipal Igor Rojí López, indicó realizarán pruebas rápidas de covid-19 para detectar si existen casos de personas asintomáticas y descartar cualquier sospecha de más contagios.

Pese al incremento de casos por coronavirus en Orizaba, reiteró no habrá multas ni sanciones al considerar que la situación económica no se presta para tomar medidas más drásticas a quienes no acaten los protocolos covid.

"Orizaba, es un pueblo mágico que tiene una circulación terrible, hay muchísima gente que viene de fuera y que no cumple con los requisitos o los acuerdos de Cabildo. Es un riesgo que cada quien debe asumir", declaró el munícipe.

Rojí López, señaló es difícil que todos cumplan las medidas covid en un municipio como Orizaba con más de 120 mil habitantes y 450 mil personas que conforman la zona metropolitana, "vienen a Orizaba a comprar, comer, divertirse y atenderse medicamente".

Aunque descartó multas o sanciones para quienes no cumplan los protocolos de la pandemia, dijo, cuentan con una brigada del área de Desarrollo Económico para vigilar diariamente que todos los comercios del centro cumplan con las medidas necesarias.