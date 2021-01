En año electoral, PRI y Morena proponen apoyos a taxistas

"Yo soy de los dirigentes que no acepto los 25 mil pesos, yo le pediría al gobierno una amnistía: le pediría que hiciera un estado de queda con lo que recauda el gobierno con el transporte, que no nos cobraran tenencia, ni luz, ni agua, ni los créditos que tenemos, que hubiera una pausa y esa sería una ayuda que aplaudiríamos al gobierno, y no que me presten 25 mil pesos".