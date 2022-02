En albergue de Veracruz, niños comían 3 tortillas, ahora les tocará una

"Compré medio kilo de tortillas nada más, no me alcanzó para comprar kilo y medio, me costó 12 pesos", dijo Sofía Irene, encargada del albergue de niños El Buen Samaritano, ubicado en la colonia popular Chalchihuecan, en la zona norte de la ciudad de Veracruz.

Sofía salió a comprar tortilla para la comida de los niños el martes 1 de febrero y se llevó una sorpresa al llegar a la tienda porque el precio había aumentado. De comprarlo en 20 pesos el kilo ahora lo compra en 24, contó.

"Kilo y medio de tortilla compramos diariamente, son 14 niños y somos ocho adultos, entonces sí, nos ha afectado porque la verdad a veces no nos alcanza y tenemos que darles más arroz y racionar la tortilla", dijo Sofía.

En el albergue El Buen Samaritano, Sofía y otras ocho personas ayudan dando comida y un sitio para dormir a niños de familias de bajos recursos de colonias de la periferia, cuyos padres comúnmente se dedican a pepenar basura o levantar fierro viejo para venderlo.

Al día gastaban en promedio 30 pesos en la compra de tortilla, a la semana un total de 210 pesos, ahora con el aumento tendrá que desembolsar 250 o reducir la cantidad que se compraba, esto último será darle menos tortillas a los niños para sus comidas.

Sofía aseguró que tendrán que administrar mejor el dinero que llega al albergue a través de aportaciones de ciudadanos, para que alcance para todo lo que se necesita, pues las donaciones bajaron debido a la pandemia de la covid-19.

"Nosotros gastamos 200 pesos a 300 al día. Cuando tengo (dinero) compro pollo y medio para hacerles a todos una sopa, les hago guisado, compro papas, calabacitas, zanahoria y le meto caldo de verduras", dijo.

Los 300 pesos solo le alcanzan para una comida entre 22 personas, el desayuno y la cena son aparte, aseguró.

"A veces la tortillería nos apoya con tortillas frías, nos da dos, tres kilos, pero pues ahorita que ya subió seguimos racionando", dijo.

Además del aumento de la tortilla, también les está afectando el incremento de otros productos como aceite que está en 45 el litro, a la semana gasta un promedio de cuatro litros. Al día compra un kilo de frijol que está en 35 pesos.

El 1 de febrero subió el precio de la tortilla en los municipios de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, el aumento fue de 1.00 a 1.50 pesos el kilo para todos los establecimientos. De esta forma, el kilogramo que tenía un precio de entre 17.50 y 20.00 pesos, pasó a costar de 20.00 a 24.00 pesos, dependiendo de la zona de la ciudad.

En específico en la colonia Chalchihuecan, donde la mayoría de las personas son de escasos recursos, el precio de la tortilla llega a costar 24 pesos, ya que se vende en tiendas de abarrotes y no en tortillerías.

"Sin tortilla no comemos"

Al otro lado de la cuadra de donde se ubica el albergue de niños, en un terreno bardeado con láminas, dividido por tres cuartitos hechos del mismo material, vive Felicita y su familia.

La mujer de 70 años dijo que en la tienda donde compra la tortilla el precio es de 20 pesos el kilo; la mujer teme que no tarde mucho para que le suban el costo, por lo que el gasto para ella y su familia de seis integrantes será mayor.

No obstante, seguirá comprando la misma cantidad, pues es un producto indispensable para la dieta de las familias mexicanas.

"Es un producto para la familia, tanto pobre como ricos sin tortilla no comen y si nos la suben no podemos hacer nada, seguiremos comprando", aseguró Felicita.

La tortilla es un producto que consumen 98.6 por ciento de los mexicanos, según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Al año en México se consume 75 kilos de tortilla, lo que equivale a alrededor de siete a 10 diarias.

Aumento de la tortilla, la joya de la corona de la inflación

México cerró el 2021 con una inflación de 7.36 por ciento, según datos del Inegi. En el último año se registró la tasa de inflación más alta, algo que no se veía desde hace 20 años, aseguraron expertos.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico) existen varias razones por las cuales los precios de los productos suben.

Una de ellas es porque en el mercado hay una escasez de ese producto, lo que hace que la demanda se mayor que la oferta.

Otro de las razones es cuando los precios de todos los productos suben y siguen aumentando debido al incremento de dinero circulante.

La razón es que las personas cuentan con más dinero para gastar, por lo que se atribuye a que necesitara más productos.

En el caso de la tortilla, el argumento que dio la Unión de Molineros de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, es que los insumos que se utilizan para prepararlas subieron de precio.

Al igual que el salario mínimo que aumentó a inicios del 2022, lo que para ellos significa un gasto en el pago de los sueldos.

Esto a su vez daña la economía de las familias como Sofía y Felicita, quienes seguirán comprando tortilla, pues es un alimento básico en su dieta.