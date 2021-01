En Agua Dulce, alcalde simuló puesta en marcha de mercado millonario

AGUA DULCE, VER.- En el municipio sureño de Agua Dulce, ubicado cerca de Coatzacoalcos y en colindancia con Tabasco, el gobierno municipal que encabeza el alcalde Sergio Guzmán Ricárdez, de Morena, simuló la puesta en funcionamiento de una obra cuyo valor total suma los 23 millones de pesos.

En el centro de la pequeña ciudad de no más de 50 mil habitantes, en 2007, se inauguró un mercado municipal construido justo donde se había demolido el anterior centro de abastos, luego de que el municipio contrajera para su construcción una deuda de 15 millones de pesos ante el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS).

Mientras que la ciudad quedó endeudada durante una década, el edificio no se pudo utilizar inmediatamente al término de su construcción porque resultó con observaciones del Órgano de Fiscalización Superior del estado de Veracruz (ORFIS). Entre el 2008 y 2010, una nueva administración municipal invirtió otros dos millones de pesos en el lugar para una rehabilitación ante señalamientos de fallas estructurales que pondrían en peligro a la población.

Sin embargo, en total el inmueble quedó cerrado al público por casi 13 años, hasta cuando el 30 de diciembre de 2020, el actual alcalde de Agua Dulce, Sergio Guzmán, emanado de Morena, anunció que el edificio quedaba nuevamente en funcionamiento luego de que en su gestión se invirtieran 6 millones 502 mil 273 pesos con 41 centavos, de acuerdo con el registro de obra número 2018302048070, del Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales de Veracruz (COMVER).

Con los 6.5 millones de pesos inyectados en 2018 al mercado se restauró la infraestructura eléctrica (que había sido robada en años anteriores), se compuso una rampa y se construyó una escalera, mientras que la totalidad de los locales y elementos estructurales ya existían.

Tras pintar el inmueble de colores alusivos al Movimiento de Regeneración Nacional, a punto de terminar el año 2020, Sergio Guzmán Ricárdez realizó un acto de "entrega simbólica" de 5 de 171 puestos del lugar, sin embargo, en las semanas siguientes la población advirtió que el mercado en realidad no operaba porque no había locatarios instalados dentro, ya que los espacios lucen sin rotular ni adecuar.

El 20 de enero de 2021 se comprobó que el lugar estaba vacío y que no contaba con agua corriente, lo que provocó que al día siguiente acudiera al lugar el director Municipal de Ingresos, Tomás Gutiérrez, para realizar una transmisión en redes sociales en la que insistió que si no se ha ocupado el lugar es porque los locatarios "no tienen dinero para hacer las adecuaciones necesarias". Posteriormente, el funcionario negó dar entrevista encerrándose en su oficina, para después retirarse argumentando que tenía una junta.

De acuerdo con el regidor encargado del ramo de Mercados, Mario Espinosa Ríos, a él nunca se le ha considerado en el tema a pesar de tener a su cargo esa comisión, puesto que ha fungido como abierta oposición del alcalde Sergio Guzmán. En entrevista, Espinosa Ríos expuso que la petición de que los locatarios contraten su línea de agua y su servicio de luz resulta "imposible" porque el mercado "no tiene escrituras", además de señalar que la situación de la pandemia por la COVID-19 ha causado muchos problemas económicos a los locatarios, quienes no pueden solventar los diversos cobros que se les exige para utilizar el inmueble.

El alcalde de Agua Dulce fue contactado para conocer su versión sobre la situación, sin embargo, argumentó que estaba en una junta y que devolvería la llamada.

No es la primera simulación

Guzmán Ricárdez saltó a la fama en la zona sur de Veracruz cuando el 6 de agosto de 2020 anunció que Agua Dulce contaría con un campus de la Universidad Veracruzana, en el que se darían varias carreras universitarias, pero fue desmentido casi inmediatamente por el vicerrector Carlos Lamothe Zavaleta, quien aclaró que sólo había buenas intenciones, pero ningún proyecto real de un campus en el municipio.

En aquel entonces, en entrevista con La Silla Rota Veracruz, Sergio Guzmán aseguró que la UV daría un anuncio oficial en los días subsecuentes, hecho que no ocurrió: en cambio, el vicerrector reiteró que no habría campus ni carreras sino que, a lo mucho, podría montarse un Centro de Idiomas, acción que hasta el momento no ha oficializado la máxima casa de estudios del estado.

En aquella entrevista Sergio Guzmán también aseguró que no tenía intenciones, en ese momento, de buscar una diputación. Sin embargo, Mario Espinosa comentó que en la sesión de cabildo del 15 de enero de 2021 el alcalde anunció a los demás ediles que buscaría separarse del cargo por tiempo indeterminado para buscar otro cargo público, no obstante, la licencia no la solicitaría ante el pleno municipal sino con el Congreso, puesto que los regidores exigirían que renunciara si quisiera irse.

De acuerdo con la página de Facebook de Morena Agua Dulce (que funcionó activamente durante la campaña municipal de Guzmán Ricárdez), éste buscaría la candidatura a la diputación local por el distrito 30, conocido como Coatzacoalcos rural, sin embargo, hasta el momento el Congreso no ha hecho pública la solicitud o aprobación de la licencia del munícipe.

A pesar de ser desmentidos respecto a un "campus de la UV en Agua Dulce", el gobierno de Agua Dulce ha seguido adelante con la construcción del "Centro de Desarrollo Comunitario", ubicado en el SIMVER bajo el registro 2020302042015, con un costo de 5.3 millones de pesos, en donde supuestamente se alojará un Centro de Idiomas. Esta obra, considerada dentro de ejercicio fiscal 2020, tendría que haberse terminado el 31 de diciembre del 2020, pero, en la práctica, no se ha concluido.

