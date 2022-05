En 4 años, 138 muertos en "enfrentamientos" con policías de Veracruz

En los últimos cuatro años, 138 personas murieron en presuntos enfrentamientos de la Policía Estatal y Policía Naval en el estado de Veracruz, de acuerdo con la solicitud de información 301153900016022.

Esta cifra equivale a llenar las camas hospitalarias y de terapia intensiva de la Torre Pediátrica del puerto de Veracruz o, en su defecto, llenar 22 patrullas de la Policía Estatal (con 6 elementos cada una).

En todos estos casos las víctimas fallecieron sin llevar un debido proceso ante tribunales para determinar su culpabilidad en los posibles enfrentamientos u otros delitos.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió al menos 12 recomendaciones por casos documentados de violaciones a derechos humanos y operativos con saldos de inocentes muertos, desde el año 2018 a julio de 2021.

Entre estas víctimas se encuentra el caso de los dos primos menores de edad que murieron durante un presunto operativo de la Fuerza Civil en el municipio de Amatlán de los Reyes.

Este hecho ocurrió el 2 de julio de 2021; a versión oficial señala que tras un enfrentamiento que ocurrió entre personas armadas y elementos de la Fuerza Civil, dos menores, Jonathan de 13 años y Eduardo de 14, murieron por causa de un fuego cruzado. Sin embargo, la declaración de los familiares dice todo lo contrario.

De acuerdo con lo relatado por la familia, los dos menores estaban lavando un carro cuando los agentes les dispararon directamente, por lo que desde entonces piden justicia para los elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Días después de esos hechos, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, reconoció que los dos adolescentes eran inocentes, por lo que brindaría toda la atención a los familiares para que se esclareciera el caso.

No obstante, hasta el momento no se tiene respuesta del caso, mientras que los familiares piden al gobierno no encubrir a los asesinos.

Policía Estatal con más casos de asesinatos por enfrentamientos

La dependencia que más casos registró fue la Policía Estatal (con unirme de color azul como distintivo) con 72 por ciento del total de muertes a comparación con las otras dependencias, de acuerdo con la solicitud de información fueron 97 asesinatos por enfrentamientos.

El año con más casos fue el 2018 con 28 personas muertas, le siguen 2020 con 25, 2021 con 21 y 2019 con 20.

En segundo lugar, está la Fuerza Civil con 37 muertes en presuntos enfrentamientos. El año que más asesinatos registró fue el 2020 con 15, después 2019 con nueve y del 2021 al 18 de abril del 2022 fueron 12 casos.

De acuerdo con la tabla, los municipios que más casos registraron fueron Córdoba ocho; Nogales siete; Río Blanco, Coatepec, Tierra Blanca, Coatzacoalcos y Xalapa con cinco; Cosoleacaque, Playa Vicente y Tuxpan cuatro.

En conjunto, los 10 municipios registraron 37 por ciento del total de las muertes por presuntos delincuentes.

En la solicitud de información también detalla el número de asesinatos por la Policía Naval, que fue de cuatro, aunque cabe precisar que el dato fue brindado por la SSP.

En la misma solicitud de información la Dirección General de la Fuerza Civil arroja otros datos que difieren con lo señalado por la Dirección de Operaciones de la SSP.

De acuerdo con los números de muertes que arroja la Dirección General de la Fuerza Civil, de 2018 a 2021 hubo un total de 58 asesinatos por enfrentamiento.

Mientras que la Dirección de Operaciones de la SSP en ese mismo período arroja un número más elevado con 94 casos, una diferencia de 36 muertes por enfrentamiento.

Otros casos sonados de muertes en enfrentamientos

Uno de los enfrentamientos más recientes que hubo entre elementos de la SSP y que dejó una persona muerta ocurrió en el municipio de Veracruz, en el fraccionamiento Costa Dorada, en la zona norte de la ciudad.

Los hechos ocurrieron la tarde del 3 de abril del 2022, cuando una pareja se encontraba discutiendo en la calle Hacienda Real, según lo relatado por vecinos, y el hombre sacó un arma de fuego con la que disparó en varias ocasiones, hiriendo a la mujer.

Minutos después, los vecinos relataron que llegaron elementos de la SSP, por lo que hubo intercambio de disparos con el agresor, quien falleció en el enfrentamiento.

La tarde del 7 de octubre de 2020, Ximena S. M., y su acompañante, un hombre de 33 años, murieron víctimas del fuego cruzado en un enfrentamiento registrado entre elementos de la Fuerza Civil y presuntos delincuentes en la comunidad Zanja de Bote, en el municipio de Álamo.

La joven de 20 años era estudiante de la licenciatura en Pedagogía de la Universidad Veracruzana (UV), posteriormente la institución emitió un comunicado donde pedía justicia por la universitaria.

En el 2018, un enfrentamiento entre policías y hombres armados dejó un saldo de tres civiles muertos. Los hechos ocurrieron el 10 de marzo alrededor de las 15:50 horas en una plaza del municipio de Río Blanco.

Gobierno debería invertir más dinero en capacitar a policías: especialista

El presidente de Comunidades Seguras AC., Jeremías Zúñiga Mezano, señaló que desde hace tres décadas en el gobierno estatal ha faltado recursos en materia de seguridad y capacitación de los elementos para que realicen mejor su trabajo.

"No debería haber pretextos para escatimar en temas de recursos de prevención del delito, porque todas las vidas son valiosas y aquí es donde debemos de invertir", dijo Zúñiga Mezano.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado, la dependencia destina entre 150 y 200 mil pesos para la capacitación de cada uno de los elementos.

Zúñiga Mezano también señaló que es importante atender las recomendaciones que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), pues esto refleja que hay víctimas que salen afectadas de estos enfrentamientos, aunque también pudiera haber más víctimas de enfrentamientos que no denuncian por miedo, aseguró.

"Hay personas que tienen miedo, que se sienten intimidadas, que no tienen confianza y que no se atreven a denunciar, pero estoy seguro que hay más víctimas inocentes", dijo.





am