En 11 meses, 31 personas desaparecieron en el puerto de Veracruz

"De él hasta el otro día supe, por medio del Facebook, que estaba desaparecido. Lo último que me dijo fue ´ya me voy, mami´. No me ha quedado de otra que esperar (...). Es morirse en vida, porque los hijos duelen mucho; hay veces pienso que no voy a soportar tanta angustia de no saber nada de mi muchacho", dice Elsa, quien se gana la vida cortando el cabello y aplicado tintes en su estética.