Empresarios aportarán a seguridad de Coatzacoalcos

Veracruz, Ver.- Aportar drones para la vigilancia y colaborar con las corporaciones de seguridad ofrecieron doce asociaciones empresariales de la zona sur para incrementar la seguridad en Coatzacoalcos y Minatitlán.

En una carta abierta dirigida al Presidente Andrés Manuel López Obrador, al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez y al alcalde Víctor Carranza Rosaldo, las doce agrupaciones del Consejo Coordinador Empresarial además expresaron su dolor tras la masacre en el bar Caballo Blanco, pero a la vez cuestionaron la falta de prevención ante la tragedia.

"Nos sentimos sumamente agraviados por los acontecimientos del pasado martes 27 de este mes. Todo nuestro trabajo y esfuerzo de los últimos 100 años están superados por la masacre" versa la misiva.

Reprochó que a Coatzacoalcos se le considere una de las más peligrosas de todo el mundo, sin embargo, dicho título lastima gravemente la autoestima y la economía del puerto.

"Es necesario recordarles a todos que en Coatzacoalcos se encuentra establecida el 85 por ciento de la Industria Petroquímica Nacional con 35 diferentes empresas y que representa una inversión in situ de 50 mil millones de dólares y genera 15,000 empleos directos y 20,000 indirectos, y llevamos operando industrialmente por más de un Siglo, sin una sola huelga" expresan, a la vez, de enfatizar en la capacidad portuaria de Coatzacoalcos.

"En la actualidad, nadie con un poco de sentido común querrá invertir en Coatzacoalcos. El Corredor Interoceánico

está en juego. No nos podemos dar el lujo de perder esta oportunidad tan anhelada" comentan en la carta.

"El aparato de justicia actual está catalogado como reactivo, solo reacciona cuando los delitos se cometen y no conocen la prevención, no actúan hasta después que el delito se comete. No habían pasado 24 horas de la masacre cuando nuestra policía ubico a dos maleantes con armas, bombas molotov y las motocicletas. Nos preguntamos ¿por qué no los descubrieron 24 horas antes?" agrega el documento.

Además, comunicaron la decisión consensuada de aportar drones a las Fuerzas Armadas, sin embargo, criticaron que las cámaras en la Ciudad aun no operan a pesar de que han pasado más de un año y medio de haber sido instaladas.