Empleada de Elektra en Veracruz siguió trabajando con covid-19

Veracruz, Ver.- En medio de la contingencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, en el municipio de Veracruz, las sucursales de tiendas Elektra permanecen abiertas, a pesar de no ser parte de los sectores esenciales nombrados por las autoridades.

Entre la plantilla laboral de la sucursal Elektra de la Plaza Carey, al norte de la ciudad de Veracruz, existe un caso confirmado de covid-19 y al menos otros 3 casos sospechosos.

Se trata de una empleada del área de cajas, quien el día 1 de mayo fue confirmada como portadora del virus SARS-CoV-2, tras realizarle los estudios correspondientes, analizados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (InDRE).

De acuerdo con información interna, la empleada, de quien se reserva el nombre, presentó síntomas de resfriado, tos, fiebre alta y escurrimiento nasal, desde hace más de una semana.

Durante ese tiempo, la empleada seguía presentándose a trabajar, manteniendo contacto con compañeros de la tienda y con clientes de la filial Presta Prenda, perteneciente al Grupo Salinas.

Fue apenas el sábado 2 de mayo cuando la empleada fue autorizada para suspender actividades y aislarse, y ya no se presentó a trabajar.

Sin embargo, debido a que la trabajadora continuó laborando mientras presentaba los síntomas, varios empleados mantuvieron contacto con ella durante esos días, y existe por lo menos un cajero de la tienda con síntomas fuertes relacionados al covid-19.

Los testimonios dentro de la sucursal indicaron que el joven fue enviado con incapacidad tras varios días de laborar presentando los síntomas comunes del covid, además, mencionaron que el cajero atendió un número indeterminado de clientes durante la semana.

Un grupo de trabajadores indican que otra empleada estuvo en contacto con la trabajadora contagiada en un espacio confinado, sin embargo, ella no fue enviada a aislamiento con incapacidad, por lo que continúa atendiendo dentro de la sucursal.

Dentro de la tienda Elektra hay una sucursal de Banco Azteca, además de la casa de empeños Presta Prenda, en la cual labora la empleada confirmada por coronavirus.

Empleados de la tienda indican que ésta representa un foco de infección, y los trabajadores temen un posible brote comunitario, que podría afectar a toda la plantilla laboral.

Revelaron, además, que los clientes que acuden a realizar pagos y abonos a las cajas de las diferentes empresas se quedan bastante tiempo dentro de la tienda observando los enseres que ahí se venden, exponiéndose a la posible presencia del nuevo coronavirus.

Los testimonios aseguran que los jefes de la tienda han recalcado, en varias ocasiones, que "se metan en la cabeza" que la sucursal no va a cerrar por ningún motivo.

EMPRESAS NO ESENCIALES INCUMPLEN SUSPENSIÓN

Durante la contingencia sanitaria por la pandemia de covid-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS), exhortó a los países a suspender masivamente las actividades no esenciales, con tal de bajar el nivel de contagio del nuevo coronavirus.

El gobierno mexicano y las instituciones de salud instruyeron la paralización de todas las industrias y empresas que no se dediquen a proveer alimentos, producción de energía, combustibles, transportación de mercancías y banca privada.

El resto de empresas como venta de artículos para el hogar o aparatos electrónicos, entretenimiento y restaurantes, debieron cerrar y suspender actividades hasta que el gobierno indique que es seguro abrir.

Sin embargo, varias empresas fuera de las actividades no esenciales han permanecido abiertas, tal es el caso de las tiendas departamentales Coppel y las zapaterías por catálogo Andrea que fueron exhibidas por la Secretaría del Trabajo del Gobierno Federal por negarse a acatar la recomendación.

Otra empresa que no fue mencionada pero que sigue recibiendo clientes con toda su planilla laboral son las Tiendas Elektra, pertenecientes a Grupo Salinas, las cuales en repetidas ocasiones han sido exhibida en medios y redes sociales, por desestimar las medidas sanitarias para sus empleados.

Ricardo Salinas Pliego, dueño Grupo Salinas, que aglomera marcas como las casas de empeño Presta Prenda, Banco Azteca, Total Play y la Televisora TV Azteca, ha sido reacio durante la pandemia y de forma abierta criticó las medidas de restricción aplicadas por el Gobierno Federal.

ZONA CONURBADA EL FOCO DE LA INFECCIÓN

La zona conurbada Veracruz-Boca del Río se ubica a la cabeza en casos de fallecimientos y contagios de covid-19 en todo el estado; que a su vez es la quinta entidad del país con los índices más altos de contagios.

En ambos municipios la Secretaría de Salud reporta un acumulado de 336 casos positivos y 18 personas muertas por coronavirus, de acuerdo al último reporte del panorama epidemiológico.

El caso del contagio de una trabajadora en la Tienda Elektra no ha sido el único ocurrido en un negocio con más de 100 empleados, ya que dos semanas antes en una sucursal de la Tienda Hiper Soriana un trabajador dio positivo al SARS-Cov2.

En el caso de la empresa Soriana, envió de inmediato a su trabajador y quienes tuvieron contacto con él a una cuarentena, además de dar aviso sobre el caso a sus clientes a través de sus redes sociales y endurecer los protocolos para el ingreso a la tienda.

No obstante, lo anterior no impidió que la Procuraduría de Medio Ambiente del Estado aplicara una clausura temporal durante dos días, por no dar un correcto manejo a los desechos de los cubrebocas y generar un riesgo sanitario ambiental, previsto en la Ley Estatal.

En el caso de la sucursal Elektra, no existe hasta ahora una postura oficial que avise a los clientes sobre la situación, para que tomen las medidas que consideren pertinentes en caso de presentar síntomas o haber visitado la tienda.

ygr