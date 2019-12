Emite Protección Civil recomendaciones navideñas para Veracruz

Xalapa, Ver.- Con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y evitar incidentes en esta temporada vacacional y de fiestas decembrinas, la Dirección de Protección Civil (PC) Municipal emitió recomendaciones y medidas de seguridad para la población.

De acuerdo con el jefe del Departamento de Monitoreo y Atención de Desastres de la dependencia, Víctor Augusto Muñoz García, la ciudadanía debe desconectar luces y series navideñas por las noches o al salir de casa; no dejar velas encendidas y no acercarlas a aparatos eléctricos, papel, manteles, cortinas u otro tipo de material inflamable.

También, asegurarse de que los contactos eléctricos no se sobrecarguen por conectar demasiados aparatos; procurar contar con un extintor, solicitar capacitación en su Centro de Gestión Comunitaria (CGC) más cercano, y vigilar a las niñas y niños sobre todo si usan material pirotécnico.

El funcionario reiteró que la dependencia no autoriza la venta o quema de este tipo de productos, pues los fuegos artificiales no regulados no son confiables y constituyen un riesgo: "Los incendios por pirotecnia aumentan 90 por ciento durante estas fechas".

Explicó que en caso de participar en la quema de estos artículos, se recomienda no detonarlos en lugares cerrados, cerca de cilindros y/o tanques estacionarios de gas; vehículos automotores, material inflamable o combustibles.

"Si se organiza un espectáculo que incluye fuegos artificiales, se debe contratar los servicios de empresas profesionales, con registro y autorización vigente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)".

Respecto de la temporada vacacional, dijo que si se va a viajar es recomendable trazar un mapa con la ruta más adecuada y segura; elaborar un directorio telefónico de instituciones que atienden emergencias, ubicar puestos de socorro y contemplar a dos o más conductores para viajes de más de cinco horas.

