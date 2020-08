Elsa era maestra en una escuela privada, pandemia la deja sin trabajo

El primer reto al que se enfrentó Elsa al graduarse de la licenciatura en Ciencias de la Educación fue encontrar trabajo, después de unos meses obtuvo su primera oportunidad en una escuela privada, pero la pandemia de covid-19 y la suspensión de clases la dejaron sin empleo.

Desde que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) anunció el 13 de marzo la suspensión de clases en la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, Medellín y Alvarado, para evitar contagio y propagación del covid-19 y que más tarde se extendería a todos los municipios del estado, escuelas privadas tuvieron que ajustarse a la disposición.

Las escuelas privadas de todos los niveles educativos tomaron la misma estrategia de suspender todas las actividades, deportivas, culturales y demás eventos que pusieran en riesgo la salud de los alumnos.

El panorama lucía incierto para miles de docentes que no sabían cuando volverían a retomar clases, Elsa a diferencia de otros maestros de educación pública, no cuenta con una plaza que le pueda asegurar un pago o su trabajo.

La salud es primero. El 24 de agosto inicia formalmente y a distancia el ciclo escolar 2020-2021. Conferencia matutina. https://t.co/KlIjknuf3E — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 3, 2020

En los primeros meses las clases en la escuela donde trabajaba continuaron en línea, al igual que todos los docentes y padres de familia tuvieron que enfrentarse al mismo reto de educar a sus hijos y alumnos desde casa.

Los dos primeros meses estuvo trabajando desde casa, dando clases virtuales y accesorias. Terminar el ciclo escolar fue para los maestros y padres de familia un reto, ya que la mayoría de ellos trabajaban y no contaban con mucho tiempo para poder estar en clases, aseguró Elsa.

Pandemia ocasionó la baja de alumnos en escuelas privadas

Durante los últimos meses que estuvo dando clases la disminución de los sueldos de todos los maestros fue necesaria ya que la plantilla de alumnos disminuyó por causa de la pandemia.

"Hablaron con todos los maestros y nos expusieron el caso, yo de 20 alumnos que tenía, termine el ciclo con la mitad, ya que varios padres dieron de baja a sus hijos, porque no tenían trabajo", aseguró Elsa.

Algunos padres se quedaron sin trabajo, otros más ya no lograban juntar el suficiente dinero para cubrir el costo de la colegiatura, aunado a esto los servicios de luz y agua que los directivos del preescolar donde trabajaba tienen que cubrir para la manutención del inmueble, ocasionó este recorte.

Por causa de la baja de alumnos algunos maestros como Elsa se quedaron sin recibir la única fuente de ingresos con la que contaba, pues hasta el momento la escuela donde trabajaba no puede cubrir los sueldos de todos los docentes.

"Por el momento no estoy cobrando e intentado buscar, pero sé que las escuelas privadas ahorita están sufriendo la misma necesidad, estoy consciente de que ahorita no hay trabajo", dijo.

Pandemia detuvo los planes de Elsa para adquirir una plaza

Elsa presentó examen para solicitar una de las plazas de definitivas que otorga la SEV, pero debido a que recién entraba la emergencia sanitaria decidió dejar esa meta para el próximo año, pues tenía miedo a contraer el virus.

"Yo no me quise arriesgar para ir a dejar otra vez los papeles, no me quise enfermar, sabemos que para asignar plazas se tiene que esperar horas y hacer otros tramites presenciales", argumentó Elsa.

Aunado a esto, las complicaciones que tuvo en su trabaj vino a pausar el sueño de Elsa de poder adquirir una de estas plazas.

Hasta el momento la asignación de plazas para maestros de Educación Media Superior sigue, los tramites continúan en línea, a finales de mayo la SEV entregó 256 plazas definitivas a través de una plataforma electrónica.

De manera virtual, asignamos 256 plazas, en cumplimiento al proceso y protocolos de salud.

Con la disposición federal, la @SEducacionVer continuará la asignación de vacantes en Educación Básica, disponibles al 16 de mayo del 2020, con efectos para el nuevo ciclo escolar. pic.twitter.com/Pl09Es3NqJ — Zenyazen Escobar García (@ZenyazenEscobar) May 31, 2020

Mientras que, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán anunció que el próximo ciclo escolar seguirá siendo en línea, debido a que el número de contagios por covid-19 siguen en aumento en el país.

Actualmente el estado de Veracruz sigue en semáforo rojo a causa de los más de 22 mil casos positivos de covid y las 2 mil 878 defunciones, lo que complica el regresó para las escuelas privadas y los docentes.

vtr